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Incidentes en la celebración del Mundial: Detenido un cafre por romperle tres dientes a un hombre

Llovieron botellazos en la plaza mayor y uno impactó en un menor que acabó en el hospital

Aficionados burgaleses disfrutando del ambiente en la plaza mayor de Burgos durante la final de la Copa del Mundo.

Aficionados burgaleses disfrutando del ambiente en la plaza mayor de Burgos durante la final de la Copa del Mundo.© TOMÁS ALONSO

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La celebración de la final del Mundial en el centro de Burgos se fue de madre y acabó en unos penosos incidentes que empañaron el buen ambiente y las ganas de celebración de la inmensa mayoría de los aficionados burgaleses que acudieron a la plaza mayor para presenciar la final entre España y Argentina y, tras la victoria, para festejar la victoria de la selección española en la Copa del Mundo.

La plaza se llenó a reventar con los aficionados burgaleses, muchos de ellos jóvenes y menores de edad, y se desarrolló con normalidad y ambiente festivo hasta que, en un momento dado, la situación se torció y terminó con un detenido y varios heridos. 

El caso más grave derivó en una agresión por la que la Policía Local arrestó a un hombre, acusado de agredir a otro en la Plaza Mayor y causarle la fractura de tres dientes.

A lo largo de la noche también se produjeron lanzamientos de botellas de vidrio y hielos entre los asistentes, que dejaron varios heridos leves, entre ellos fue un menor que se encontraba en la plaza y que recibió el impacto de una botella y tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Burgos, donde permaneció en observación.

La Policía Local dio por terminado el dispositivo a las 2.30 horas, después de desalojar la plaza de los Delfines, habitual lugar de concentración para festejar las victorias deportivas en Burgos y que se llenó con cientos de personas.

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