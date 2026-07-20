Incidentes en la celebración del Mundial: Detenido un cafre por romperle tres dientes a un hombre

Aficionados burgaleses disfrutando del ambiente en la plaza mayor de Burgos durante la final de la Copa del Mundo.© TOMÁS ALONSO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La celebración de la final del Mundial en el centro de Burgos se fue de madre y acabó en unos penosos incidentes que empañaron el buen ambiente y las ganas de celebración de la inmensa mayoría de los aficionados burgaleses que acudieron a la plaza mayor para presenciar la final entre España y Argentina y, tras la victoria, para festejar la victoria de la selección española en la Copa del Mundo.

La plaza se llenó a reventar con los aficionados burgaleses, muchos de ellos jóvenes y menores de edad, y se desarrolló con normalidad y ambiente festivo hasta que, en un momento dado, la situación se torció y terminó con un detenido y varios heridos.

El caso más grave derivó en una agresión por la que la Policía Local arrestó a un hombre, acusado de agredir a otro en la Plaza Mayor y causarle la fractura de tres dientes.

A lo largo de la noche también se produjeron lanzamientos de botellas de vidrio y hielos entre los asistentes, que dejaron varios heridos leves, entre ellos fue un menor que se encontraba en la plaza y que recibió el impacto de una botella y tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Burgos, donde permaneció en observación.

La Policía Local dio por terminado el dispositivo a las 2.30 horas, después de desalojar la plaza de los Delfines, habitual lugar de concentración para festejar las victorias deportivas en Burgos y que se llenó con cientos de personas.