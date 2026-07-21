El eclipse llega con la rentabilidad hotelera ya al alza este año

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La rentabilidad hotelera en Burgos creció un 4% entre marzo y mayo hasta alcanzar un ingreso medio de 53,5 euros por cada habitación disponible y situó a la ciudad entre los cinco destinos de interior con mejor evolución de España. Un avance que se produjo después de un primer cuatrimestre todavía más favorable en el que los ingresos habían aumentado un 14,1% y antes de un verano en el que vuelve a darse un acontecimiento capaz de atraer a miles de visitantes.

Si en 2025 fue la Copa del Mundo de Danza la que alteró el comportamiento habitual del mercado turístico de la temporada con la llegada de participantes, familiares y acompañantes que llenó los alojamientos de Burgos y su entorno y disparó las pernoctaciones durante julio, este año ha sido el eclipse total de Sol del 12 de agosto el fenómeno que ha disparado una demanda extraordinaria en la capital y en buena parte de la provincia, con hoteles completos y precios muy superiores.

La comparación entre ambos acontecimientos obliga, sin embargo, a introducir un matiz, ya que la Copa del Mundo de Danza prolongó su influencia durante varios días y distribuyó a sus visitantes entre la capital y el alfoz, mientras que el impacto del eclipse estará mucho más concentrado en torno al 12 de agosto, afectará a toda la provincia y coincidirá con una semana que ya es de las de mayor ocupación del año.

Los hoteleros esperan una fuerte subida de los ingresos en agosto, pero advierten de que el lleno de esas jornadas no basta por sí solo para garantizar un verano excepcional y que habrá que valorar también el comportamiento del resto de julio y agosto. En ese sentido hay que tener en cuenta el efecto positivo en las reservas de la celebración del festival Zurbarán Rock que ha batido este año sus récords de asistencia, con muchos asistentes llegados desde distintos puntos de España y alojados en hoteles de la ciudad, así como en alojamientos turísticos.

Burgos llega a esa cita después de haber mejorado su rentabilidad durante la primavera, según el índice RevPAR, que mide cuánto ingresa un hotel por cada habitación disponible y que subió de 51,4 a 53,5 euros entre marzo y mayo y dejó a la ciudad por delante de Madrid y Valladolid en ritmo de crecimiento. Solo Toledo, Sevilla, Zaragoza y Salamanca fueron más rentables entre los destinos de interior, mientras Valladolid se mantuvo sin cambios y Granada, Córdoba y Murcia cerraron el periodo con descensos.

Turismo urbano al alza

El comportamiento de los visitantes a la capital burgalesa encaja en una primavera especialmente favorable para las ciudades, en la que los hoteles urbanos aumentaron sus ventas un 5%, más que cualquier otro segmento del alojamiento, gracias al tirón de los viajes culturales, los desplazamientos profesionales y la celebración de grandes eventos. La demanda extranjera elevó un 5,7% sus pernoctaciones y un 8,2% su gasto, mientras los viajes de negocios aumentaron un 23% y los visitantes nacionales mantuvieron su preferencia por los destinos españoles en un contexto internacional incierto.

Ese crecimiento de la actividad no se tradujo con la misma intensidad en los márgenes de los establecimientos. Exceltur calcula que los costes energéticos aumentaron un 5,9%, los suministros un 6% y los vinculados al petróleo un 6,9%, de modo que una parte de la mejora de las ventas quedó absorbida por los gastos de funcionamiento.

La asociación prevé además que las ventas de los hoteles se desaceleren este verano desde el 4,8% registrado en primavera hasta el 2,9%, aunque mantiene expectativas favorables para los destinos urbanos y para buena parte del interior. En Castilla y León, el crecimiento esperado se limita al 3%, por debajo de otras comunidades interiores como Extremadura, Castilla-La Mancha o Madrid.

El avance del 4% registrado en Burgos entre marzo y mayo fue más moderado que el 14,1% del primer cuatrimestre, aunque mantuvo a la ciudad entre los destinos urbanos de interior con mejor comportamiento. El ingreso medio pasó de 51,4 a 53,5 euros por habitación disponible, una cantidad todavía alejada de las grandes capitales turísticas, pero suficiente para superar en ritmo de crecimiento a Madrid, que avanzó un 2,5%, y a Valladolid, que se mantuvo sin cambios. Solo Toledo, Sevilla, Zaragoza y Salamanca mejoraron más entre las ciudades del interior.

Esa posición adquiere más relevancia porque la primavera de 2026 volvió a favorecer especialmente a los hoteles urbanos. Sus ventas aumentaron un 5%, por encima del 4,2% del conjunto de las empresas turísticas y del 4,5% alcanzado por los alojamientos de costa. Exceltur atribuye ese comportamiento a la fortaleza de los viajes culturales, los desplazamientos profesionales y la celebración de acontecimientos con capacidad para atraer a miles de personas, una combinación que encaja con la evolución reciente de Burgos y con la importancia que han adquirido en la ciudad los congresos, las competiciones y las grandes citas culturales.

El informe confirma además que los viajes de negocios mantuvieron un fuerte dinamismo durante la primavera. Las pernoctaciones ligadas a este tipo de desplazamientos crecieron un 23% en España y el gasto aumentó un 7,8%, unos datos que ayudan a explicar el mejor comportamiento de las ciudades con actividad empresarial y capacidad para organizar reuniones profesionales. En Burgos, esta demanda se suma al turismo cultural y patrimonial, que sostiene la actividad durante buena parte del año y reduce la dependencia de los meses centrales del verano.

Llega el eclipse

El eclipse introducirá ahora un factor excepcional en esa evolución. Su efecto no se limitará a la capital, ya que numerosos visitantes buscaron alojamiento en municipios del alfoz y en otros puntos de la provincia situados dentro de la franja de totalidad. La escasez de habitaciones en torno al 12 de agosto permitió elevar las tarifas muy por encima de una semana ordinaria, aunque los empresarios advirtieron de que el impacto real dependerá de la duración de las estancias y del gasto que esos visitantes realicen fuera del alojamiento.

Una ocupación completa durante una o dos noches no tiene el mismo efecto que un acontecimiento capaz de mantener durante más tiempo a participantes y acompañantes en la ciudad, como ocurrió con la Copa del Mundo de Danza.

Ahí se encuentra una de las principales diferencias respecto al verano de 2025. La competición de danza distribuyó su influencia durante varios días y generó una demanda sostenida de habitaciones, restauración, transporte y otros servicios. El eclipse concentrará probablemente un volumen mayor de visitantes en un periodo mucho más corto, por lo que puede disparar el precio medio y el ingreso por habitación disponible sin producir necesariamente el mismo crecimiento de las pernoctaciones en el conjunto del mes. Esa diferencia solo podrá medirse cuando se conozcan los datos de agosto.

El sector parte, en cualquier caso, de unas previsiones favorables. Exceltur espera que las ventas turísticas aumenten un 3,2% durante el verano en España, aunque con una desaceleración respecto al 4,2% de la primavera. En los hoteles, el crecimiento previsto se reduce del 4,8% al 2,9%, dentro de una temporada marcada por reservas más tardías, mayor sensibilidad a los precios y una presión creciente de los costes. Para Castilla y León, las empresas anticipan una subida del 3%, una previsión que el eclipse puede alterar en Burgos durante agosto por tratarse de un acontecimiento que no se reproduce con la misma intensidad en el resto de la Comunidad.

Extranjeros

La mejora de los ingresos tampoco implica que aumenten en la misma proporción los beneficios. Los costes energéticos de las empresas turísticas crecieron un 5,9% durante el segundo trimestre, los suministros un 6% y los gastos ligados a los carburantes un 6,9%. Exceltur señala que esta subida absorbe parte del aumento de las ventas y reduce los márgenes, por lo que la rentabilidad final de los establecimientos dependerá también de su capacidad para contener los gastos durante los días de mayor actividad.

El contexto nacional también ayuda a entender por qué Burgos llega al eclipse con una tendencia favorable. Las pernoctaciones de viajeros extranjeros aumentaron un 5,7% entre marzo y mayo y su gasto avanzó un 8,2%, mientras la incertidumbre internacional reforzó la imagen de España como destino seguro. Los viajes nacionales mantuvieron asimismo un peso importante, especialmente en las ciudades del interior, más vinculadas al visitante español, a las escapadas de proximidad y a los desplazamientos profesionales.