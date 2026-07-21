El mercado de pisos turísticos acelera en Burgos con más oferta en el mercado y más cara

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La proximidad del eclipse total de Sol del 12 de agosto empieza a alterar también el mercado de los alojamientos turísticos de corta estancia en Burgos. La consultora AirDNA contabiliza 373 viviendas activas en la capital y calcula para este mercado un potencial de ingresos de unos 19.000 euros anuales por propiedad, con una ocupación media del 56% y una tarifa diaria cercana a los 105 euros durante los últimos doce meses. La rentabilidad potencial ha aumentado un 16,4% en el último año, pese a que el número de anuncios activos se ha reducido un 12,2%. Esa evolución apunta a un mercado con menos viviendas disponibles en el balance interanual, pero capaz de generar más ingresos por alojamiento gracias a la combinación de la demanda en este mes de julio por la llegada de la temporada estival, las fiesrtas mayores y el festival Zurbarán Rock, el grado de ocupación de los pisos ofertados y la subida de los precios que acarrea esta mayor demanda.

La cifra de 373 alojamientos turísticos corresponde a las viviendas que están compitiendo actualmente en la ciudad que son casi en su mayoría casas y apartamentos enteros, ya que este tipo de alojamiento representa el 94% de los anunciados, frente al 6% que alquilan solamente habitaciones privadas, porque las que son compartidas apenas tienen presencia. También predominan las viviendas con capacidad para multiples personas, ya que el 36% dispone de tres dormitorios, el 23% tiene dos y otro 19% cuenta con cuatro. Los alojamientos de un solo dormitorio representan el 14% y los de cinco o más se quedan en el 8%.

Este perfil encaja especialmente con la demanda que puede generar el eclipse de familias con niños y grupos que encontrarán en estas viviendas una alternativa a los hoteles, sobre todo en un momento en el que la disponibilidad se ha reducido y las reservas se extienden hacia el alfoz y otros municipios de la provincia. Los alojamientos de tres o más dormitorios, que representan casi dos tercios de la oferta analizada, están en condiciones de absorber una parte relevante de esos desplazamientos colectivos.

Plataforma dominante

Airbnb es el canal más utilizado, con un 43,8% de los anuncios, seguido de Booking, con un 17,9%, y Vrbo, con un 13,5%. Otro 24,8% de las viviendas aparece en varias plataformas al mismo tiempo, de modo que no puede sumarse directamente la oferta publicada en cada una de ellas porque una misma propiedad puede anunciarse de forma simultánea en distintas páginas.

El mercado tampoco funciona con la misma intensidad durante todo el año. Una tercera parte de los alojamientos está disponible un máximo de 90 noches y otro 30% se ofrece entre 91 y 180 días. Solo el 19% permanece abierto más de 270 jornadas, mientras un 17% puede reservarse entre 181 y 270. Esta distribución muestra que numerosos propietarios concentran su actividad en los periodos de mayor demanda y mantienen sus viviendas fuera del mercado durante el resto del ejercicio.

Eclipse y oferta

Esa flexibilidad está cobrando especial relevancia ante la proximidad del eclipse. El indicador de crecimiento de la oferta de AirDNA se encuentra en estas fechas en su nivel más elevado para este mismo periodo desde 2023, lo que indica que un número creciente de propietarios está sacando sus viviendas al mercado para aprovechar la llegada prevista de visitantes. El dato no contradice la caída interanual del 12,2%, ya que uno mide la evolución reciente de la oferta dentro del año y el otro compara el volumen actual con el existente doce meses atrás.

La reacción de la oferta se está produciendo al mismo tiempo que una subida notable de los precios y aunque no se dispone de una tarifa media cerrada para los días próximos al eclipse, los importes anunciados son significativamente superiores a los registrados en estas mismas fechas de 2023, 2024 y 2025. El acontecimiento astronómico ha empezado, por tanto, a modificar el mercado antes de que se conozcan los datos definitivos de ocupación y facturación, con más viviendas disponibles y precios por encima de los habituales.

El efecto final dependerá del número de noches reservadas y de la duración de las estancias. La Copa del Mundo de Danza de 2025 mantuvo una demanda elevada durante varios días y repartió a participantes y acompañantes entre Burgos y su entorno. El eclipse puede atraer a un volumen todavía mayor de visitantes, aunque previsiblemente concentrará la mayor presión alrededor del 12 de agosto. Esa diferencia puede traducirse en tarifas extraordinariamente altas durante unas pocas noches sin que necesariamente se repita el mismo volumen mensual de pernoctaciones.