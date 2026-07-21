Las obras de la senda a Villatoro arrancarán el 6 de agosto y la licitación del Mercado Norte, «en días»

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, ha puesto fecha al inicio de las obras de los nuevos accesos al barrio de Villatoro, mientras ultima la licitación del nuevo Mercado Norte. Concretó que los trabajos en la conexión peatonal y ciclista comenzarán el próximo 6 de agosto, mientras que la publicación del contrato para la construcción del mercado se producirá «en los próximos días», incluso si coincide con el mes de agosto.

En el caso de la senda peatonal y ciclsita, Manso aclaró que el retraso en el inicio de las obras no obedece a ninguna modificación del proyecto ni a problemas administrativos, sino a una cuestión de plazos contractuales. El adjudicatario dispone hasta el 6 de agosto para iniciar los trabajos y ha decidido agotar ese margen debido a la necesidad de finalizar otras actuaciones que tiene actualmente en ejecución.

Durante el último consejo de Urbanismo se informó de que la actuación sí ha sufrido una pequeña modificación en el trazado de la senda peatonal junto a Carrefour, en el tramo que conecta la calle Laredo con el centro comercial. Los propietarios de una de las edificaciones próximas presentaron una alegación al considerar que parte del itinerario afectaba a terrenos de su propiedad, para no entrar en disputas que alarguen la puesta en marcha de los trabajos, se ha optado por modificar ligeramente el recorrido.

La intervención fue adjudicada a la UTE formada por Herrero Temiño y Asfaltia por un importe de 3.482.632 euros, IVA incluido, y contará con un plazo de ejecución de doce meses.

Mercado Norte

Por otra parte, Manso defendió que el mes de agosto es hábil para sacar la licitación tanto de la obra del Mercado Norte, junto a la urbanización de Hortelanos, como de la dirección facultativa de los trabajos. Ambas se publicarán en la Plataforma de Contratación del Estado de forma casi simultánea.