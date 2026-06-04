La senda peatonal y ciclista de Villatoro encara su ejecución con una inversión de 3,5 millones

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La conexión peatonal y ciclista entre Burgos y Villatoro está más cerca de convertirse en realidad. La Junta de Gobierno acaba de adjudicar, entre los asuntos que se han abordado fuera del orden del día, las obras de urbanización para mejorar la accesibilidad del barrio mediante una senda peatonal y un carril bici que enlazarán este núcleo con el resto de la ciudad, una actuación largamente demandada por los vecinos.

La intervención ha sido adjudicada a la UTE formada por Herrero Temiño y Asfaltia por un importe de 3.482.632 euros, IVA incluido, y contará con un plazo de ejecución de doce meses. La garantía de la obra se fija en cinco años. La previsión que maneja el equipo de Gobierno es que se pueda formalizar el contrato en los próximos 15 días, para que las actuaciones comiencen "cuanto antes" y así aprovechar los meses de verano para el desarrollo de los trabajos.

La portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, destacó que este proyecto se enmarca en la estrategia municipal para conectar los barrios periféricos con el casco urbano mediante itinerarios seguros para peatones y ciclistas. En este sentido, recordó que la actuación se suma a la senda que ya se está ejecutando hacia Cortes y cuyos trabajos encaran la recta final.

Ballesteros subrayó que la obra permitirá a los vecinos de Villatoro desplazarse hasta la ciudad a través de una infraestructura específica para peatones y bicicletas, mejorando tanto la movilidad como la seguridad vial en los accesos al barrio.

El proyecto contempla la construcción de una senda peatonal y un carril bici a lo largo de varios tramos que discurren en la conexión con la avenida Cantabria, la zona de El Mirador, el Camino de la Viña, la calle Alfoz de Bricia y la carretera de acceso a Villatoro. En todo el recorrido se garantizará la continuidad de ambos itinerarios mediante plataformas diferenciadas para peatones y ciclistas.