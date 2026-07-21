Universitarios chinos en Salamanca podrán hacer prácticas en Antolin

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La multinacional burgalesa Antolin y la Universidad de Salamanca han cerrado un convenio que permitirá a estudiantes chinos matriculados en la institución académica realizar prácticas en la compañía burgalesa con el objetivo final de facilitar la incorporación de talento con perfil internacional a una empresa para la que China constituye uno de sus mercados estratégicos.

Tras suscribir el convenio en la sede central de la compañía en la sede de Burgos, su presidenta, Emma Antolín, se mostró convencida de que "el talento es global y de que las mejores ideas surgen cuando somos capaces de conectar conocimientos, experiencias y culturas diferentes", afirmó Emma Antolín, quien defendió que el convenio permitirá atraer y desarrollar talento internacional para reforzar la capacidad innovadora y la competitividad de la compañía.

Recordó además que China ocupa un papel esencial en la trayectoria de Antolin desde hace más de dos décadas y aseguró que la incorporación de estudiantes chinos a la empresa "nos permitirá seguir aprendiendo y enriqueciéndonos mediante la diversidad cultural, al tiempo que ofrecemos una experiencia profesional de alto valor en un entorno internacional y tecnológico". A su juicio, el acuerdo abre nuevas oportunidades para que jóvenes con una visión internacional desarrollen su carrera vinculada a los retos de la movilidad del futuro.

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, por su parte, enmarcó el convenio dentro de la estrategia internacional de la institución que busca que los estudiantes puedan completar su formación en entornos profesionales de excelencia y adquirir competencias adaptadas a un mercado laboral cada vez más globalizado.

Corchado destacó también que la elección de China responde a su peso económico, tecnológico y científico y ponderó que la consolidada presencia de Antolin en ese país convierte a la compañía burgalesa en un socio estratégico para la universidad y afirmó que la USAL seguirá impulsando alianzas con el tejido empresarial que favorezcan la formación de profesionales preparados para desenvolverse en contextos internacionales.

El convenio

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de cuatro años y regulará las condiciones para que estudiantes de nacionalidad china matriculados en titulaciones oficiales o propias de la Universidad de Salamanca puedan realizar prácticas en cualquiera de los centros de trabajo de Antolin.

La selección se dirigirá a alumnos cuyo perfil académico, lingüístico e internacional se ajuste a las necesidades del programa. Entre los criterios previstos figuran la procedencia de universidades chinas o la vinculación académica previa con ese país, el conocimiento acreditado de chino o inglés, la formación en áreas de interés para la empresa, la participación en programas de movilidad relacionados con China y la orientación profesional hacia proyectos o destinos vinculados con el mercado chino dentro de Antolin.