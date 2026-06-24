La banca respalda a Antolin para ordenar su deuda y financiar su actividad

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Antolin ha alcanzado un acuerdo con Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell y Bankinter para refinanciar su deuda y reforzar su posición financiera. La operación amplía el plazo de los vencimientos e incorpora una línea de circulante de hasta 220 millones de euros y se articulará mediante un plan de reestructuración conforme a la legislación española. La compañía sostiene que el pacto le permitirá ejecutar su plan de negocio, apoyado en una cartera de pedidos de 13.000 millones hasta 2029.

La operación que ahora desvela la multinacional burgalesa supone un paso decisivo para consolidar su transformación emprendida en los últimos años, según valora la firma burgalesa, que logra con este paso la flexibilidad necesaria para ejecutar su plan estratégico y aprovechar las oportunidades derivadas de la progresiva recuperación del mercado en un sector marcadamente cíclico. Asimismo, sienta las bases para futuras mejoras de la calificación crediticia de la compañía.

“Esta operación nos permite mirar al futuro con mayor confianza y seguir desarrollando nuestro proyecto empresarial global, innovador y sostenible a largo plazo”, ha señalado Emma Antolín, presidenta ejecutiva de la empresa familiar. “Aún queda trabajo por delante, pero dota a la compañía de una base más sólida, más competitiva y mejor preparada para afrontar el próximo ciclo de crecimiento de la industria, con el histórico compromiso de la familia Antolín”, remarcó.

Por su parte, Cristina Blanco, CEO de Antolin, detalló que “el acuerdo nos proporcionará la flexibilidad financiera necesaria para ejecutar nuestra estrategia, fortalecer la capacidad operativa y aprovechar las valiosas oportunidades que tenemos por delante". "El acuerdo refleja, además, la confianza de nuestros acreedores en la solidez del negocio y en la estrategia a futuro de la compañía", señaló.

Condiciones del acuerdo

La transacción contempla una extensión de los vencimientos de deuda financiera hasta 2030 o más adelante, así como una línea de financiación de circulante a largo plazo, de hasta 220 millones de euros, destinada a reforzar el desarrollo del negocio y la capacidad operativa de Antolin. De acuerdo con la normativa española, se articulará mediante un plan de reestructuración, un marco que garantiza la paridad de trato entre los acreedores y aporta seguridad jurídica.

La compañía mantiene conversaciones avanzadas con otros acreedores financieros y espera que se adhieran próximamente. Igualmente, se ha invitado a determinados acreedores, incluidos los tenedores de bonos con vencimiento en 2028 y 2030, a adherirse al acuerdo y respaldar la operación. De esta manera, la totalidad de los acreedores financieros disponen a partir de ahora de una opción por defecto, consistente en extender el vencimiento de su deuda hasta 2035, con un tipo de interés del 6,97%.

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Como alternativa, la firma con sede en Villafría indica que podrán adherirse voluntariamente a una de las siguientes opciones: las entidades financieras que proporcionen líneas de financiación de circulante hasta 2032 podrán optar por refinanciarlas mediante un instrumento por el mismo importe nominal, con vencimiento en 2032 y a un tipo de interés inferior al actual; por su parte, los tenedores de bonos podrán optar por canjear sus títulos actuales por un nuevo instrumento con un importe nominal agregado equivalente al 67,5% de su valor nominal original, con vencimiento en 2030 y un tipo de interés del 8,28%, que se incrementará en 2 puntos porcentuales cada año a partir de junio de 2027, según explica la compañía burgalesa.

La operación, aclaran desde la empresa, no afecta al desarrollo de la actividad diaria de la compañía, que continúa con normalidad en todas las regiones en las que opera y mantiene plenamente su compromiso con clientes, empleados, proveedores y socios financieros.

Transformación operativa

Para Antolin, esta transacción culmina un proceso de transformación operativa iniciado en 2023, cuando la compañía puso en marcha un ambicioso Plan de Transformación orientado a reforzar la eficiencia industrial, mejorar la rentabilidad y adaptar el negocio a la nueva realidad del sector de automoción.

Como resultado de este proceso, Antolin señala que ha incrementado sus márgenes del 7% al 9% en los últimos tres años, una evolución especialmente notable en un entorno industrial altamente competitivo. Asimismo, la compañía ha llevado a cabo desinversiones de activos no estratégicos por valor de más de 300 millones de euros en los dos últimos años, incluyendo operaciones en Turquía y la India.

En paralelo, Antolin defiende que ha fortalecido significativamente su posicionamiento comercial y su presencia en mercados estratégicos y durante el último año, incrementó más de un 80% la captación de nuevos pedidos, con especial crecimiento en Norteamérica. Actualmente, la compañía cuenta con un libro de pedidos de 13.000 millones hasta 2029.