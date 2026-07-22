El mapa de los hallazgos de Atapuerca: estos son los yacimientos donde los han encontrado

Los codirectores muestras al consejero de Cultura, Alberto Díaz Pico, los hallazgos de la campaña de excavaciones de Atapuerca.SANTI OTERO

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Atapuerca no es un yacimiento son más de medio centenar de cavidades con relleno aunque el Equipo de Investigación de Atapuerca (EIA), que acaba de presentar sus últimos hallazgos, trabaja en diez que abarcan la ocupación humana de cinco especies distintas desde hace 1,3 millones de años hasta la actualidad.

Homo antecessor ha vuelto. Un total de 24 fósiles humanos, más restos de industria y fauna procesada. El Estrato Aurora ha cumplido con las expectativas tras 30 años de excavación y solo dos sondeos. Se localiza una auténtica manta de huesos de hace 850.000 años donde, mientras se producía la rueda de prensa, se extraía un fósil humano más. En total, al terminar el día, 25 piezas que se suman a las 203 que se han recuperado hasta ahora.

Los trabajos se concentran en diez espacios donde los niveles más antiguos están en Elefante, más de 1,3 millones de años, la casa de Pink y Homo SP. Le sigue el nivel bajo de Gran Dolina, TD3 y TD4, donde los grandes animales son protagonistas y el rastro humano, que se ha encontrado en épocas pasadas, es muy tenue.

El universo antecessor se concentra en dos espacios. El nivel TD-6 de Gran Dolina que es ha sido una revolución este año. Se han localizado xxx restos de Homo antecessor que completan una colección de más de 200 fósiles de 11 individuos la mayoría inmaduros y todos con fuertes procesos de canibalismo. Fueron la comida de otro grupo humano. Algo que se repite en esta campaña con la particularidad que se amplía la muestra de adultos.

Relacionado con este grupo humano está Penal. Se considera la entrada de la cueva donde se ha encontrado registro similar al de TD6 en otras campañas: microfauna específica (musaraña Dolinasorex), herramientas similares en modo tecnológico y materia prima, y fauna.

Otro nivel es el neandertal. Se excavan asentamientos musterienses en tres espacios de Atapuerca. Cueva Fantasma, con unos 90.000 años de antigüedad, es un rincón ocupado por neandertales. Acuden allí a buscar carne, los animales, especialmente caballos, que acaban en este lugar donde acuden a un gran lago interior a buscar agua. Compiten en este espacio con las hienas que han colonizado la parte derecha del yacimiento.

Los neandertales también están en Estatuas Interior y Exterior. El interior está en cueva y este año ..... El Exterior es la entrada a la cavidad, antes de que una caída de roca separara los espacios. SE ha ampliado la superficie de excavación y se ha reforzado la conexión con los niveles de la época del achelense y los bifaces.

Ese momento, entre 300.000 y 450.000 años, está registrado en el nivel 10 de Dolina, que ofreció 50.000 restos de fauna y 11.800 de industria hasta que se cerró después de décadas de excavación. Ahora se rastrea su intenso uso de la sierra en Galería, a donde acudían para carroñear la carne de animales que caían en la trampa, y en la Sima de los Huesos donde depositaron los cuerpos de, al menos, 29 individuos.

El nivel más moderno de Atapuerca se registra en Mirador y Portalón de Cueva Mayor. El neolítico y, por primera vez, la edad del hierro, son los momentos que han registrado este año en estas dos cavidades. Un trabajo ordenado en diferentes niveles, de diferentes épocas con yacimientos que registran, después de cientos de miles de años el paso y el uso del espacio por parte de poblaciones humanas desde hace más de 1,3 millones de años y que hoy son noticia.