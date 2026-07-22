El mapa de los hallazgos de Atapuerca: estos son los yacimientos donde los han encontrado

Atapuerca no es un yacimiento son más de medio centenar de cavidades con relleno aunque el Equipo de Investigación de Atapuerca (EIA), que acaba de presentar sus últimos hallazgos, trabaja en diez que abarcan la ocupación humana de cinco especies distintas desde hace 1,3 millones de años hasta la actualidad.
Homo antecessor ha vuelto. Un total de 24 fósiles humanos, más restos de industria y fauna procesada. El Estrato Aurora ha cumplido con las expectativas tras 30 años de excavación y solo dos sondeos. Se localiza una auténtica manta de huesos de hace 850.000 años donde, mientras se producía la rueda de prensa, se extraía un fósil humano más. En total, al terminar el día, 25 piezas que se suman a las 203 que se han recuperado hasta ahora.
Los trabajos se concentran en diez espacios donde los niveles más antiguos están en Elefante, más de 1,3 millones de años, la casa de Pink y Homo SP. Le sigue el nivel bajo de Gran Dolina, TD3 y TD4, donde los grandes animales son protagonistas y el rastro humano, que se ha encontrado en épocas pasadas, es muy tenue.
El universo antecessor se concentra en dos espacios. El nivel TD-6 de Gran Dolina que es ha sido una revolución este año. Se han localizado xxx restos de Homo antecessor que completan una colección de más de 200 fósiles de 11 individuos la mayoría inmaduros y todos con fuertes procesos de canibalismo. Fueron la comida de otro grupo humano. Algo que se repite en esta campaña con la particularidad que se amplía la muestra de adultos.
Relacionado con este grupo humano está Penal. Se considera la entrada de la cueva donde se ha encontrado registro similar al de TD6 en otras campañas: microfauna específica (musaraña Dolinasorex), herramientas similares en modo tecnológico y materia prima, y fauna.
Otro nivel es el neandertal. Se excavan asentamientos musterienses en tres espacios de Atapuerca. Cueva Fantasma, con unos 90.000 años de antigüedad, es un rincón ocupado por neandertales. Acuden allí a buscar carne, los animales, especialmente caballos, que acaban en este lugar donde acuden a un gran lago interior a buscar agua. Compiten en este espacio con las hienas que han colonizado la parte derecha del yacimiento.
Los neandertales también están en Estatuas Interior y Exterior. El interior está en cueva y este año ..... El Exterior es la entrada a la cavidad, antes de que una caída de roca separara los espacios. SE ha ampliado la superficie de excavación y se ha reforzado la conexión con los niveles de la época del achelense y los bifaces.
Ese momento, entre 300.000 y 450.000 años, está registrado en el nivel 10 de Dolina, que ofreció 50.000 restos de fauna y 11.800 de industria hasta que se cerró después de décadas de excavación. Ahora se rastrea su intenso uso de la sierra en Galería, a donde acudían para carroñear la carne de animales que caían en la trampa, y en la Sima de los Huesos donde depositaron los cuerpos de, al menos, 29 individuos.
El nivel más moderno de Atapuerca se registra en Mirador y Portalón de Cueva Mayor. El neolítico y, por primera vez, la edad del hierro, son los momentos que han registrado este año en estas dos cavidades. Un trabajo ordenado en diferentes niveles, de diferentes épocas con yacimientos que registran, después de cientos de miles de años el paso y el uso del espacio por parte de poblaciones humanas desde hace más de 1,3 millones de años y que hoy son noticia.
El mapa de los yacimientos de Atapuerca: Sima del Elefante
Es el yacimiento con niveles más antiguos. Aquí se han descubierto humanos en dos épocas distintas. Hace más de 1,2 millones de años. Se trata de Homo affinis erectus, que se excava en la pendiente del yacimiento. Este año se han recuperado herramientas de piedra de este grupo. Es el nivel con una mayor colección porque no es un espacio que se use como campamento, tal y como sucede en Gran Dolina. En total 13 piezas de industria se han recuperado utilizadas con materia prima del entorno. Es lo que se perseguía en Elefante, recuperar el ecosistema de Pink aunque no se amplía la colección de fósiles humanos de la cara más antigua de Europa. El yacimiento ofrece además un nivel más antiguo de lo esperado. Se adentran en TE 6 donde se ha recuperado un esqueleto postcraneal prácticamente completo de un lince y restos de tortuga lo que habla de un espacio húmedo y con agua.
El mapa de los yacimientos de Atapuerca: nivel TD 3 y TD-4 de Gran Dolina
El trabajo en el nivel más bajo del yacimiento protagonista este año se ha adentrado en cronologías de un millón de años donde la presencia humana es baja, han aparecido herramientas y alguna marca en huesos de animales en otras campañas, en lo que se procesa ahora el uso de la cueva es intenso por parte de grandes animales. Entre ellos los osos: se ha localizado una gran estalactita con arañazos de oso, lo que certifica su uso como espacio de hibernación y se ha ampliado la colección de individuos sobre los que se ha realizado un estudio paleoproteómico.
El mapa de los hallazgos de Atapuerca: TD.3 de Gran Dolina
El mapa de los yacimientos de Atapuerca: TD-6 el universo de antecessor estalla
El nivel TD-6, como se suponía, es una auténtica manta de huesos de la especie descrita en este mismo lugar en 1997 con los primeros restos de un sondeo que se realizó en 1994. El nivel de 850.000 años ya se ha abierto y han una gran profusión de fósiles de fauna procesada, no había falta de comida, herramientas y restos humanos muchos de ellos canibalizados. Este año se ha ampliado la colección con 25 fósiles humanos descubiertos solo en una campaña. Lo más novedoso es que se ha identificado la presencia de entre dos y cinco adultos cuando ante, los once individuos que se presuponía que se habían recuperado eran principalmente infantiles y jóvenes.
El mapa de los hallazgos: la manta de huesos de Homo antecessor
El mapa de los yacimientos de Atapuerca: Penal, el índice de Dolina
En el yacimiento de Penal, al otro lado de la Trinchera del Ferrocarril, se encuentra la entrada a Gran Dolina. Los hallazgos en este espacio confirman que son un «índice o muestra de lo que encontramos en el fondo de Dolina», remarca María Martinón. De esta manera, en la parte de TD-6 que cuelga precipitándose hacia la trinchera, donde hay que excavar con una escala, se han recuperado una docena de piezas de industria lítica, cantos percutores y lascas de cuarzo, sílex, arenisca y cuarzo arenisca. Todas ellas se parecen mucho a herramientas de Homo antecessor. Además se ha logrado recuperar un nuevo nivel, el TP10, donde han aparecido restos de fauna y alguna lasca de cuarcita que abre la puerta a la presencia humana entre Elefante y Antecessor.
El mapa de los hallazgos de Atapuerca: Penal
El mapa de los yacimientos de Atapuerca: Galería el gran supermercado
Galería, un nivel de 300.000 años, se confirma como el gran supermercado de la humanidad. Es un lugar al que recurrentemente, durante cientos de miles de años, los homínidos que habitan la sierra se dan un paseo para ver que carne encuentran. De esta manera, se ha localizado una amplia diversidad de herramientas de piedra donde utilizan de materia prima las rocas del alrededor. Las piezas de industria, de bella factura, son bifaces, útiles de canto, útiles retocados y lascas sin retocar. En cuanto a fauna, de la que a penas quedan las partes sin carne porque lo más jugoso se lo llevan probablemente a Gran Dolina, hay caballos, bisontes y ciervos.
El mapa de los hallazgos de Atapuerca: Galería
El mapa de los hallazgos de Atapuerca: Sima de los Huesos
En este yacimiento, el más prolífico con más de 7.000 fósiles humanos de un grupo de individuos preneandertales, donde está representa un esqueleto prácticamente completo. Este año han estado en barbecho en lo que ha restos humanos se refiere. Se han dedicado a mejorar el acceso y condiciones de trabajo en el yacimiento. También han instalado un sistema de renovación del aire, el oxígeno es excaso a esa profundidad. Y ya tienen luz de forma permanente al contar con una instalación de placas solares que ofrece energía sostenible durante todo el año.
El mapa de los yacimientos de Atapuerca: Fantasma territorio neandertal, con permiso de las hienas
El yacimiento de Fantasma es el más grande que se excava en Atapuerca. Una gran superficie donde se detecta la presencia de grupos humanos y hiena de manera intermitente. Cuando están unos, los otros no entran. La zona con más presencia humana, en el lado izquierdo del yacimiento según se entra, tiene dos zonas de excavación. En la entrada, datado en unos 70.000 a 100.000 años, apenas hay rastro de industria pero sí gran acumulación de caballos. En la denominada Covacha norte, contigua a esta entrada, sí hay una colección más amplia de raederas que confirman una ocupación esporádica de hace 60.000 a 80.000 años. En el otro lado un ordenado espacio ocupado por hienas.
El mapa de los hallazgos de Atapuerca: fantasma
El mapa de los yacimientos de Atapuerca: Estatuas la conexión de neandertal con sus antepasados
Este yacimiento se excava en el interior de la cueva y en el exterior. El primer es un hogar, el segundo la entrada al yacimiento donde está presente la tecnología musteriense, típicamente neandertal, y achelense, la que realizaban los que acudían al mercado de carne de Galería y depositaban a sus muertos en la Sima de los Huesos. Este año se han recuperado restos de fauna, muy fragmentados, e industria de los dos modos tecnológicos en el espacio de ampliación del yacimiento. En el interior se ha ampliado la superficie hacia el lugar donde aparecieron restos humanos (una falange del pie y un molar superior).
El mapa de los hallazgos de Atapuerca: Estatuas
El mapa de los yacimientos de Atapuerca: Mirador roza la galería interior
El yacimiento de Mirador se adentra en las profundidades de Atapuerca. «Hasta ahora lo que hemos excavado ha sido un abrigo, ahora en la parte que ya nos adentramos en el Paleolítico superior, vemos que hay oquedad, que podremos llegar a la cueva", remarcó Marina Mosquera, codirectora de las excavaciones. El nivel pleistoceno se había buscado en ambos sondeos desde 2009. Se ha recuperado algunas piezas talladas de sílex y restos de ave, en concreto, un cuervo que se depositó en el último nivel del Plaeolítico superior. En la otra apertura de la cavidad se trabaja en niveles de 5.000 a 7.000 años muy ricos en fauna, principalmente oveja, y restos de la vida de aquella poblaciones con punzones, agujas y un pequeño vasito o juego cuyo interior se analiza para saber si se usó como recipiente o como juego.
El mapa de los hallazgos de Atapuerca: Mirador
El mapa de los yacimientos de Atapuerca: Portalón llega al Paleolítico
Como 'yacimiento hermano de Mirador', en Portalón también han encontrado los primeros restos de Paleolítico superior. El pleistoceno llega también en Portalón que se convierte en una especie de gran ciudad del neolítico por "una intensa ocupación durante 7.000 años", explicó José Miguel Carretero. En los niveles neolíticos hay una amplia actividad de hogar, preparan el suelo para vivir, hay hogares y un abundante registro arqueológico y paleontológico. Además se adentran por primera vez en Atapuerca en lo más moderno, la Edad del Hierro pero este año solo se ha limpiado.
El mapa de los hallazgos de Atapuerca: Portalón
El mapa de los yacimientos de Atapuerca: el río Arlanzón la seguna excavación
Todo el sedimento de los materiales de Atapuerca se concentran a la orilla del río Arlanzón. Allí se vuelven a excavar con ayuda del agua. El objetivo encontrar los pequeños vertebrados como micromamíferos, aves o reptiles que sirven para hacer estudios sobre el clima y bioestratigrafía para determinar la edad del nivel al tener estas especies unos marcos temporales de evolución muy rápidos.
El mapa de los hallazgos en Atapuerca: Micofauna del río