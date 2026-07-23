El Colegio de Enfermería de Burgos apuesta por impulsar la investigación para mejorar los cuidados

Rúbrica del convenio entre el director de Cajaviva Caja Rural, Ramón Sobremonte, y el presidente del Colegio de Enfermería de Burgos, Raúl Soto.TOMÁS ALONSO

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El Colegio Oficial de Enfermería de Burgos reforzará sus proyectos de formación e investigación gracias al convenio de colaboración suscrito con Cajaviva Caja Rural, que contempla una aportación de 3.000 euros destinada a impulsar iniciativas dirigidas al desarrollo profesional del colectivo.

Durante la firma del acuerdo, el presidente de la organización, Raúl Soto, subrayó que la investigación constituye precisamente una herramienta imprescindible para mejorar la calidad de la asistencia sanitaria y recordó que la labor de los más de 2.500 profesionales a los que representa en la provincia va mucho más allá de la atención directa al paciente.

En este sentido, destacó que "detrás de cada avance en los cuidados, de cada procedimiento que incrementa la seguridad del paciente o de cada nueva evidencia científica, hay profesionales de enfermería que generan conocimiento». A su juicio, «invertir en la formación continuada y en la investigación es una inversión directa en una mejor atención»,.

El convenio, explicó el director general de Caja Viva Caja Rural, Ramón Sobremonte, se sustenta además en otro pilar, pues junto a la ayuda citada contempla ofrecer a los colegiados condiciones preferentes en productos y servicios financieros. Con esta firma, la entidad financiera amplía su red de colaboración con los colegios profesionales sanitarios de la provincia, tras los acuerdos ya suscritos con las organizaciones médica, farmacéutica y veterinaria.

Más allá del acuerdo, el presidente del Colegio de Enfermería aprovechó la comparecencia para poner sobre la mesa algunos de los principales desafíos que afronta actualmente la profesión. Entre ellos, Soto alertó de la escasez de profesionales, "una situación que se acentúa durante los meses de verano debido a que comunidades autónomas limítrofes ofrecen condiciones laborales más atractivas".

También reclamó el paso de las enfermeras al grupo A1 de la Administración pública, al considerar que la actual clasificación en el A2 no se corresponde con la titulación universitaria de grado.

Además, defendió un mayor reconocimiento de la formación EIR. Recordó que quienes superan este examen completan dos años de preparación, pero, una vez finalizada, "muchas veces no trabajan como enfermeros especialistas" porque las plazas aún no están adaptadas.

Soto también se refirió al mantenimiento de la figura de la enfermera en las residencias de mayores. Defendió su papel en unos centros donde viven personas dependientes que requieren cuidados especializados y confió en abordar esta cuestión en una próxima reunión con el consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez.