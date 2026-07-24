Desperfectos en el nuevo puente del Castillo

En la imagen se ve que donde debería haber baldosas se ha rellenado el terreno para no tropezar.ECB

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El nuevo puente del Castillo, abierto al paso de vehículos y viandantes desde el último fin de semana de mayo, coincidiendo con la romería de la Virgen Blanca, luce varios desperfectos que se pueden ver en esta fotografía que ha llegado a este periódico.

Al parecer, faltan varias baldosas y los huecos han sido rellenados para evitar el tropiezo de los peatones. Se desconoce si ha sido algún acto vandálico, un fallo de la obra o bien si es que faltan remates por acometer en esta infraestructura.

Cabe recordar que al poco de ser inaugurado, sufrió la actuación de los vándalos que se dedicaron a pintar los muros de la parte inferior del puente, donde confluyen la calle Murallas y Corazas.

A finales del pasado mes de mayo, se informaba de que el puente iba a mantenerse en uso desde la romería hasta que se realizase el trámite de recepción de las obras, tras aprobarse un modificado por algo más de 133.000 euros, que quedaba por pagar a las empresas que han ejecutado los trabajos.

El nuevo puente del Castillo fue completamente renovado con una inversión de 712.000 euros.