La Diputación reclamará al Gobierno un plan para los 400 pequeños pueblos de Burgos que siguen sin acceso a fibra óptica

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La Diputación de Burgos reclamará al Gobierno de España la puesta en marcha de un plan de contingencia que permita culminar la implantación de fibra óptica en los cerca de 400 municipios de la provincia excluidos o pendientes del Programa ÚNICO-Banda Ancha. La moción, impulsada por el PP, salió adelante con los votos favorables de Vox y Sentir Aranda, mientras que el PSOE finalmente se abstuvo tras defender que el Ejecutivo ha realizado un importante esfuerzo inversor y atribuir los retrasos al incumplimiento de la empresa adjudicataria.

El texto aprobado insta al Ministerio de Transformación Digital a habilitar financiación complementaria para completar el despliegue en los núcleos que quedaban fuera del programa estatal, priorizar la fibra óptica como tecnología de referencia cuando sea viable, mejorar la cobertura móvil y la instalación del 5G, publicar un calendario actualizado de ejecución y crear un canal permanente de coordinación entre las distintas administraciones y los operadores de telecomunicaciones.

Al hilo, la portavoz ‘popular’, Inmaculada Sierra, aseguró que la situación de la conectividad en la provincia es «demoledora» y afirmó que de las 522 localidades cuyo despliegue había sido encomendado a Telefónica, alrededor de 400 siguen esperando. «No vamos a ceder en esta reivindicación que consideramos básica para la provincia», afirmó, para denunciar la falta de información.

Sentir Aranda respaldó la propuesta sin reservas. Su portavoz, Belén Esteban, defendió que «esta es una de las cuestiones donde sí que hay que dar la batalla» para resolver un problema que condiciona el futuro del medio rural. También Vox apoyó la moción. El diputado Ángel Martín puso además énfasis en que «quien incumple el contrato con el Estado español es una empresa que está controlada por el Gobierno de España», en alusión a Telefónica.

Por su parte, el PSOE compartió el objetivo de extender la conectividad, pero rechazó el enfoque de la iniciativa al considerar que hacía «una utilización partidista de un problema que es real». La portavoz socialista, Nuria Barrio, recordó que las ayudas del Programa ÚNICO-Banda Ancha solo se abonan si se ejecutan los proyectos comprometidos y que, en caso contrario, las empresas deben devolver los fondos, por lo que «no se perderá ese dinero». Defendió además los avances logrados en cobertura de fibra y 5G durante los últimos años.

El presidente de la Diputación, Borja Suárez, tomó la palabra para cerrar el debate e insistió en que el verdadero drama es que «400 entidades locales de Burgos hoy no pueden contratar fibra óptica». Reclamó que, si el Ministerio no culmina el despliegue, permita a la Diputación colaborar con recursos propios para garantizar la conectividad en toda la provincia y anunció que el acuerdo se trasladará a los municipios afectados para reforzar una reivindicación conjunta.

No obtuvo luz verde, sin embargo, la proposición socialista que planteaba la creación de un plan para combatir el calor y la habilitación de refugios climáticos y ayudas a mejorar el confort en espacios municipales de los pueblos. Si bien el PP apoyó la semana pasada una iniciativa similar en el Ayuntamiento de Burgos, esta vez votó en contra por considerar que la provincia, dadas sus características, ya proporciona, de hecho, esa protección.

La portavoz del PSOE lamentó la postura ‘popular’ e insistió en que se precisan ayudas que permitan a la población del medio rural, especialmente a la más vulnerable, hacer frente a las altas temperaturas y, como cabía esperar, criticó con dureza el «negacionismo» de Vox en relación con el cambio climático. Inmaculada Sierra, por su parte, enumeró distintos datos (vinculados a los recursos forestales e hídricos) que, a su juicio, evidencian que los pequeños municipios son refugios «en sí mismos». «En las ciudades es distinto», coincidían el PP y Sentir Aranda, que tampoco apoyó la iniciativa.