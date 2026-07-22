El PSOE propone un plan provincial para crear refugios climáticos en los pueblos de Burgos

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El PSOE urge impulsar un plan provincial de adaptación al calor que incluya la creación de refugios climáticos en todos los municipios de la provincia. La portavoz socialista en la Diputación de Burgos, Nuria Barrio, defenderá esta propuesta en el próximo Pleno y justificó la iniciativa "por el aumento de las temperaturas registrado en los últimos años y por la especial vulnerabilidad de una provincia caracterizada por el envejecimiento de la población y la dispersión territorial".

Barrio sostuvo que el cambio climático constituye "uno de los principales retos" para las administraciones públicas y recordó que los episodios de calor extremo afectan especialmente "a las personas mayores, la infancia, quienes padecen enfermedades crónicas y otros colectivos vulnerables". En este contexto, destacó que Burgos, pese a la 'fama' que siempre la ha caracterizado, ha dejado de ser una provincia ajena a las altas temperaturas estivales.

La propuesta socialista plantea que la Diputación elabore un plan destinado a facilitar la implantación progresiva de refugios climáticos en los municipios, con especial atención a aquellos de menor población, mayor índice de envejecimiento, mayor dispersión geográfica o mayor exposición a las olas de calor. El documento también prevé la creación de una línea específica de ayudas para adaptar edificios públicos y convertirlos en espacios seguros durante los episodios de temperaturas extremas.

Entre las medidas incluidas figuran la incorporación de elementos que promuevan la eficiencia energética, la instalación de fuentes de agua potable, la creación de zonas de sombra, actuaciones para mejorar el confort térmico, nuevo mobiliario urbano para el descanso y mejoras en la accesibilidad de estos espacios. Asimismo, el PSOE propone elaborar un mapa provincial de refugios climáticos coordinado con los ayuntamientos y accesible a través de la página web de la Diputación, además de una guía de buenas prácticas dirigida a las entidades locales.

La iniciativa también plantea incorporar criterios de adaptación al cambio climático en las convocatorias y programas provinciales, coordinar las actuaciones con la Junta de Castilla y León y Protección Civil, y que la adhesión de los municipios al plan tenga carácter voluntario. Además, Barrio solicitó "que la Junta habilite una línea de financiación específica para apoyar a las entidades locales en la puesta en marcha de estas actuaciones".

Como mecanismo de seguimiento, el PSOE propone que la comisión informativa de Reto Demográfico reciba anualmente un informe sobre el grado de ejecución del plan, el número de municipios adheridos, las ayudas concedidas y las actuaciones desarrolladas.

La portavoz socialista en la Diputación confía en que la iniciativa logre un amplio respaldo, como ya ocurrió la semana pasada en el Ayuntamiento de Burgos, donde un texto similar salió adelante con el apoyo del PP. No obstante, Barrio no espera el respaldo de Vox, al que atribuye un "evidente negacionismo del cambio climático" y que ya votó en contra de una propuesta similar.