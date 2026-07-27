Este es el monumento de Burgos que ganará protagonismo nocturno con su nueva iluminación

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El Monasterio de Santa María la Real de Huelgas se convertirá en un nuevo hito monumental nocturno. Patrimonio Nacional acometerá la renovación integral de la iluminación artística exterior con una inversión mínima de 158.510 euros.

El objetivo de esta intervención es redefinir la imagen nocturna del conjunto monumental burgalés, mejorar su eficiencia energética y poner en valor algunos de sus elementos arquitectónicos más singulares.

Las obras tendrán un plazo estimado de ejecución de ocho meses y serán financiadas íntegramente por Fundación Endesa en virtud del convenio suscrito entre ambas instituciones el pasado mes de febrero, aunque todavía está por fijar el inicio de las actuaciones. La presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, realizó el anuncio de este próximo proyecto del organismo nacional durante la visita a la restauración realizada en la torre de la iglesia del Hospital del Rey y este periódico ha tenido acceso al acuerdo firmado entre las entidades mencionadas en el que se explican con más detalle las características de la actuación. Estos trabajos dan continuidad a la mejora de la iluminación interior del complejo monumental, que se realizó durante 2025.

Según recoge el convenio, el proyecto pretende ir más allá de la mera sustitución de las luminarias existentes. Así, concreta que la actuación busca «redefinir la presencia nocturna del conjunto monástico en el paisaje urbano de Burgos», convirtiéndolo en un referente visual de la ciudad durante la noche y resaltando su doble carácter de fortaleza cisterciense y panteón real. Todo ello se realizará mediante tecnologías avanzadas de iluminación poco intrusivas, sostenibles y eficientes desde el punto de vista energético.

La renovación permitirá reducir el consumo energético en más de un 60% gracias a la instalación de luminarias LED de última generación con una vida útil estimada de 50.000 horas y una potencia total instalada de 5.310 vatios.

El nuevo sistema empleará una iluminación cálida, con temperaturas de color de entre 2.700 y 3.000 kelvin, especialmente diseñada para garantizar una reproducción fiel de los colores y las texturas de la piedra del monumento. Además, incorporará un sistema centralizado de control lumínico que permitirá programar diferentes escenas de iluminación.

La actuación abarcará prácticamente la totalidad del perímetro exterior del monasterio. En la Plaza del Compás de Afuera se renovará la iluminación del campanario, el pórtico de entrada a la iglesia, la capilla de San Martín y el muro del cementerio. Por su parte, en la Plaza del Compás de Adentro se actuará sobre el Portal Real, el exterior del Museo de Telas Medievales, el extremo de la nave central de la iglesia, la muralla almenada y el torreón.

Asimismo, el proyecto contempla intervenir en la denominada fachada de la Huerta, donde se iluminarán la torre del campanario, la capilla de San Juan, la cabecera de la iglesia, la torre situada sobre el crucero y los tramos del cerramiento de la huerta que enmarcan estos elementos arquitectónicos. A ello se suma el lateral de la nave central visible desde el claustro de San Fernando, con la iluminación de sus contrafuertes y vanos.

La renovación alcanzará también a los espacios exteriores y recorridos peatonales mediante la instalación de nuevos faroles murales en las plazas del Compás de Afuera y del Compás de Adentro y de faroles sobre postes en el entorno de la huerta, integrando así la iluminación ornamental del monumento con la de los viales circundantes.

El convenio firmado entre Patrimonio Nacional y Fundación Endesa establece que la fundación realizará una aportación económica máxima de 158.510 euros que será abonada en dos pagos iguales. El primero, de 79.255 euros, se efectuará en los treinta días posteriores a la entrada en vigor del acuerdo, mientras que el segundo se abonará una vez concluidas las obras y presentada la memoria final que acredite la correcta ejecución de los trabajos previstos.

Por su parte, Patrimonio Nacional será el encargado de gestionar los fondos, contratar las obras y supervisar su correcta ejecución, además de realizar el seguimiento de distintos indicadores relacionados con el ahorro energético, el cumplimiento de los hitos constructivos y la calidad final del diseño lumínico. Entre los objetivos fijados figura que al menos el 90% de los elementos arquitectónicos previstos queden correctamente realzados con la nueva iluminación.

Iluminación interior

En cuanto al anterior proyecto, el que sirvió para mejorar la iluminación interior, Patrimonio Nacional invirtió 290.000 euros para mejorar la eficiencia energética de las instalaciones de alumbrado en áreas como la iglesia, las capillas, así como en el Museo de Telas. La actuación se encargó a la empresa Varona Energía, que fue la misma que desarrolló la última renovación de la iluminación de la Catedral de Burgos.

La intervención contó con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea y fue una más de las siete iniciativas previstas por el organismo desde hace varios años, cuando se anunciaron inversiones en el parque del Parral, en la plaza del Sobrado, así como en la ermita de San Amaro y en la iglesia del Hospital del Rey. De todas ellas, la única que no se ha conseguido llevar a cabo, al quedar desierta la licitación en varias ocasiones, fue la rehabilitación de varias viviendas en la plaza del Sobrado.