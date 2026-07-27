Cuatro trabajadores heridos al doblarse una cruceta de una torre de alta tensión en Burgos

Dos trabajadores aseguran la cruceta que se ha quedado colgada de la torre eléctrica, después del accidente.© TOMÁS ALONSO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Un accidente laboral en la subestación eléctrica de Villalbilla se saldó con cuatro heridos de diversa consideración, que fueron trasladados al Hospital Universitario de Burgos, después de recibir una primera asistencia por parte de sus compañeros. Los heridos estaban realizando tareas de mantenimiento en una de las torres cuando una de las dos crucetas se dobló y quedó colgada a uno de los lados de la torre. Todos llevaban el arnés de seguridad, al estar realizando trabajos en altura, aproximadamente a 20 metros del suelo, por lo que se quedaron colgados después de sufrir el importante tirón como consecuencia de la caída.

Con un camión pluma dotado de cesta incorporada, los operarios regresaron a tierra firme, donde pudieron recibir asistencia médica por parte de los especialistas de emergencias desplazados por Sacyl al lugar del siniestro. Tras estabilizarles, fueron trasladados al HUBU para valorar sus heridas y ser tratados allí, donde evolucionan a la espera de recibir el alta médica.

Hasta el lugar del accidente se trasladaron medios de Sacyl, de los Bomberos de Burgos y de la Guardia Civil para seguir el rescate y ayudar en lo que fuese necesario. Para los operarios de las dos subcontratas que trabajan en Villabilla, este incidente supuso un gran "susto", dentro de un "trabajo muy duro", el que se realiza a una importante altura cada vez que hay que subirse a una torre eléctrica.

La subestación de Villalbilla está situada a pie de la carretera Nacional 120, en el kilómetro 7, en las proximidades de Villalbilla y de San Mamés. Las labores comenzaron a primera hora de la mañana y eran visibles desde la rotonda del peregrino, donde confluye el cruce hacia Tardajos y San Mamés, porque una gran grúa estaba sujetando los cables que venían de esa torre de alta tensión.

La llamada a los servicios de emergencia 1-1-2 se produjo a las 10.03 horas de la mañana cuando se alertó de un accidente laboral en la subestación. El alertante ya indicó que los compañeros estaban bajando a los trabajadores que se habían quedado colgados con una grúa.

Desde el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de Burgos, que participó en la emergencia, se informó de que los trabajadores estaban ya en el suelo recibiendo las primeras asistencias cuando llegaron hasta el lugar del accidente. Un vehículo autoescala con otro auxiliar se quedó prestando apoyo para proteger la zona, mientras los operarios de las subcontratas aseguraban la estructura de la torre eléctrica. Así, varios compañeros tuvieron que subir de nuevo para asegurar esa cruceta que se quedó doblada sobre sí misma. En principio, no se temía que se pudiera producir algún incendio en la zona porque los trabajos se realizaban sin tensión.