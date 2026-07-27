Así avanzan las obras de urgencia en las cocheras municipales calcinadas

Tras la retirada del fibrocemento, prosigue la demolición de la nave que arrasó el fuego en marzo.TOMÁS ALONSO

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Superado el trance inicial, el incendio que el pasado mes de abril arrasó las cocheras municipales derivaba en una situación que el Ayuntamiento confía en convertir en una oportunidad para mejorar el transporte urbano. Y es que, una vez incorporados a la flota activa, los veinte vehículos proporcionados por la UTE responsable de parte de la dotación (obligada por contrato a reponerlos en caso de siniestro) la ciudad dispone ahora de más buses que antes del suceso.

El equipo de Gobierno descarta, pese a tal excedente, devolver algunos de los prestados por el Ayuntamiento de Madrid para mantener un «colchón» que, con el incremento oportuno de personal, permita reforzar líneas, evitar que las averías repercutan en el servicio y recuperar proyectos que tuvieron que aplazarse tras el fuego, como las lanzaderas a la estación de trenes.

Así lo explicaba el alcalde en funciones y responsable de Movilidad, Juan Manuel Manso, durante una visita a las obras de reconstrucción de las instalaciones afectadas. El edil confirmaba sobre el terreno que los autobuses azules permanecerán en Burgos, aunque ya se hayan repuesto (y estén operativos desde el jueves pasado) una veintena de ‘renting’ para sustituir a los que resultaron calcinados. «Vamos a sacar ventaja de una situación que nos puso las cosas mal», indicó al respecto.

El vicealcalde recordó que antes del incendio la concesionaria disponía de catorce autobuses articulados y seis convencionales. La reposición se ha realizado con diez articulados y diez vehículos de doce metros, por lo que, al reducirse el número de autobuses de mayor capacidad, resulta necesario disponer de más unidades para mantener el servicio.

Sumados a los 40 vehículos llegados de Madrid, la realidad actual es «mejor», insistió. El objetivo del Ayuntamiento es que ese excedente deje de ser una solución provisional y pase a convertirse en una herramienta que permita mejorar. Los técnicos de Movilidad, de hecho, ya estudian posibles cambios a implementar en cuanto se disponga del personal necesario, pues el principal obstáculo en este momento para modificar rutas o aumentar frecuencias es la falta de chóferes: «Tenemos ahora más buses que conductores», apuntó el edil.

Mientras se concreta el impacto real de esta situación, avanzan las obras para recuperar las cocheras. La actuación más inmediata consiste en la construcción de una explanada exterior con capacidad para 41 autobuses en la antigua parcela anexa ocupada por Aguas de Burgos. La intervención, con un presupuesto cercano a los dos millones de euros, permitirá ordenar el estacionamiento de la flota, que actualmente permanece repartida entre distintos espacios del recinto, con decenas de vehículos, de hecho, ubicados en la zona de acopio de materiales de Vías y Obras. Si se cumplen los plazos previstos, la nueva superficie estará terminada en noviembre.

El incendio marca la pauta tanto en esta explanada como en el diseño de las dependencias que quieren ubicarse de forma definitiva en Villalonquéjar, aún sin plazo. Y es que el concejal avanzó que, tanto a corto plazo como en el futuro, los autobuses dejarán de guardarse en una nave cerrada y permanecerán al aire libre, una solución que considera «más segura frente al riesgo de incendios y más adecuada para la futura incorporación de vehículos de hidrógeno o eléctricos, que requieren condiciones específicas de protección».

En esas nuevas instalaciones únicamente se contempla una cubierta ligera para proteger los vehículos de la climatología. Es, de hecho, tal y como reconocía el vicealcalde, lo único que se sabe con certeza de ese proyecto que se levantará sobre una parcela de 57.000 metros cuadrados y tendrá capacidad para alrededor de 105 autobuses.

También está en marcha la rehabilitación de los antiguos talleres y oficinas, por un importe de 2,6 millones de euros. Los trabajos incluyen la retirada del amianto, ya concluida, el refuerzo de la estructura, la instalación de nuevos sistemas de protección contra incendios y la reparación interior de la nave.

El fin es recuperar cuanto antes unas instalaciones imprescindibles. «Necesitamos esa nave como el comer, tenemos que tener dos líneas de reparación», precisó Manso. En la actualidad, los arreglos se llevan a cabo en la zona de Vías y Obras y con un único espacio de trabajo, situación provisional que podría acabar antes de final de año.