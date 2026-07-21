Movilidad mantiene fuera de servicio varios autobuses de las UTE hasta cumplir las condiciones exigidas

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Los autobuses de sustitución que las UTE que llevan el renting están trasladando a Burgos tras el incendio de las cocheras del pasado abril no se incorporarán al transporte urbano hasta que cumplan todas las condiciones técnicas y de equipamiento exigidas por el Ayuntamiento. Algunos de estos vehículos, entre 12 y 15, ya se encuentran en la ciudad, pero permanecen fuera de servicio a la espera de que las empresas subsanen las deficiencias detectadas por los técnicos municipales.

Así lo explicó este martes el vicepresidente del Servicio de Movilidad y Transportes, Juan Manuel Manso, en respuesta a las críticas del PSOE, que había denunciado que entre una decena y una docena de autobuses de las UTE no estaban operativos. El edil confirmó que la cifra manejada por los socialistas es correcta y precisó que, en realidad, los vehículos sí han llegado a Burgos, aunque varios de ellos no han recibido todavía el visto bueno municipal para incorporarse a las líneas.

Las empresas concesionarias del renting se han visto obligadas a buscar vehículos de características similares a los que resultaron afectados por el incendio para cumplir con las obligaciones recogidas en el contrato. Sin embargo, la incorporación de cada autobús requiere previamente una revisión exhaustiva por parte del Servicio Municipal de Autobuses, como ha explicado Manso, que ha indicado que entre dos y tres podrían incorporarse a las líneas esta misma semana tras contar con los sistemas de cobro y geolocalización.

Las empresas tienen que encargarse de la actualización tecnológica. Sin estos equipos, no es posible transmitir en tiempo real su ubicación a los paneles informativos ni validar los billetes y abonos utilizados por los viajeros. También se revisan cuestiones de la habitabilidad interior, como el estado de las tapicerías y si tienen o no las mamparas de separación del conductor. A ello se suma una revisión mecánica y del estado general del vehículo. "Hay autobuses que están en Burgos, pero no hemos autorizado que se incorporen a la flota porque presentan tapicerías rotas u otras deficiencias", explicó el edil popular.

Manso restó importancia a que todavía no se hayan puesto en servicio estos autobuses del renting, primero porque mientras no estén en uso no se paga por ellos a las adjudicatarias, y segundo porque con la cesión de los 40 vehículos que llegaron desde Madrid, el funcionamiento se desarrolla con normalidad. "El servicio está completamente garantizado", aseguró el concejal, que recordó la rapidez de las gestiones realizadas por la alcaldesa y los responsables del Smyt para contar con 58 autobuses diarios en las calles, que son los que se necesitan para cumplir con el mapa de líneas y las frecuencias establecidas.

El Consistorio no está abonando cantidad alguna por los vehículos que permanecen fuera de servicio. El contrato con las UTE establece que las empresas solo perciben la correspondiente contraprestación económica por los autobuses que efectivamente prestan servicio.

Los vehículos de las empresas de renting que están ya en Burgos, todos de color rojo, son incluso más modernos que los vehículos que resultaron calcinados en el incendio, según las afirmaciones del vicealcalde, que recordó que las tres empresas que integran las dos UTE encargadas del suministro de autobuses continúan buscando y acondicionando nuevos vehículos para completar la sustitución de la flota afectada por el incendio, un proceso que, reconoció, requiere tiempo al tratarse de autobuses de características similares y que deben adaptarse a las exigencias del servicio municipal de Burgos.