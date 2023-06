Laura Muñoz Burgos

No lo pueden ocultar: Burgos es su debilidad. Empezando por Aranda de Duero y la «pequeña gran familia» del Sonorama, donde Shinova comenzó a volar a raíz de su primera actuación en la plaza del Trigo. Desde entonces, ya no hay quien pare los pies a la banda vizcaína. Y su bajista, Ander Cabello, agradece de corazón poder disfrutar de tan dulce momento dejándose llevar por el suave y atrayente olor de la Denominación de Origen (DO) Ribera del Duero. Por eso no duda en brindar. Por todos esos momentos tan «bonitos» y por los que vendrán.

Pregunta- Su última visita a Burgos capital fue en febrero de 2022. Además, actuaron en Villadiego el pasado mes de marzo. Ahora, tercer concierto por estos lares en poco más de un año. ¿Tanto les gusta la morcilla?

Respuesta- Aunque yo a Villadiego no pude ir, lo que sí está claro es que Burgos es como nuestra casa. También pasamos muchas horas y días en Aranda de Duero y tenemos ahí una pequeña gran familia desde hace muchos años, así que tenemos ganas de ver qué tal se da el próximo concierto. Es una ciudad a la que tenemos mucho cariño.

P.- ¿Se puede anticipar algo del concierto de esta noche en las fiestas de San Pedro?

R.- Haremos un concierto largo con un set bastante completo de lo que venimos haciendo. Queremos disfrutar y compartirlo todo con la gente que tanto queremos en Burgos.

P.- Este verano el Sonorama Ribera se celebrará por partida doble. ¿Cabría la posibilidad de ver a Shinova en la plaza del Trigo o sólo en Ibiza?

R.- Pues a Ibiza iremos seguro, pero ojalá apareciéramos de sorpresa en la plaza del Trigo de Aranda. En principio, al Sonorama de Aranda de Duero iremos a disfrutar pero si se anima la cosa y salimos en la plaza del Trigo también sería genial.

P.- ¿Qué esperan de esta incursión ibicenca?

R.- Al ser la segunda vez que vamos, sabemos que nos tratan siempre de maravilla. Qué decir del Sonorama… Al final es el mismo equipo de gente que organiza el festival y lo que quieren hacer es plantar la semillita de lo que se vive en Aranda. La primera vez que estuvimos fue una pasada, nos trataron de lujo y pudimos disfrutar mucho de la isla y de la playa. Fue incluso como unas mini vacaciones...

P.- Suena a poco descanso con tantas fechas anunciadas.

R.- Lo cierto es que sí, porque seguramente se nos solaparán muchas actuaciones con el nuevo disco. Aunque no estén todas las fechas anunciadas hasta final de año tenemos casi todo completo y esperamos que para inicios del 2024 pueda salir el nuevo disco. Cuando va todo viento en popa en el mundo de la música, las vacaciones y el descanso no son compatibles.

P.- ¿Algo que se pueda contar de este nuevo trabajo?

R.- Lo único que podemos adelantar es que estamos súper emocionados y creemos que el disco es más Shinova que nunca. Venimos con sonidos más actuales y frescos, pero mantenemos nuestra esencia potenciando lo que nos ha conectado tanto con nuestro público. También puedo añadir que seguramente tendremos alguna colaboración, pero no es del todo seguro. Lo que sí podemos decir es que va a ser un discazo.

P.- ¿Alguna vez les ha pasado lo de lanzar un tema esperando que sea el ‘tema’ con mayúsculas y luego ocurra todo lo contrario por parte del público?

R.- Es gracioso porque a nosotros nos pasa siempre. Lo cierto es que siempre hacemos nuestras pequeñas apuestas sobre cuál va a ser el single, el que más va a gustar en directo, y la verdad es que no acertamos nunca. En el último disco, con La sonrisa intacta nos llevamos una sorpresa alucinante porque ninguno de nosotros, excepto el productor, Manuel Colmenero, había apostado por esa canción. Desde el primer concierto que la tocamos hubo una respuesta increíble. La gente la cantó entera y nosotros nos quedamos mirándonos asombrados. En estas fechas tendremos que elegir lo que van a ser los siguientes singles y seguro que no acertaremos, pero es lo bonito de esto… Cada uno vivimos las canciones y las entendemos de una manera, desde muy dentro. Cuesta tener una perspectiva objetiva y al final es el público el que decide cuales son las canciones que más gustan.

P.- A la hora de componer una canción, ¿de dónde le viene la inspiración a Shinova?

R.- Intentamos que vaya fluyendo. Hacemos una cosa muy curiosa, y es que en cada disco no repetimos la fórmula. Si en el anterior disco Gabri tenía bastantes letras escritas y le pusimos la música después, en este disco ha pasado justo lo contrario: teníamos la música y le pusimos el imaginario con lo que nos transmitía la melodía. La inspiración viene de mirar hacia dentro e intentar conectar con el momento que estamos viviendo.

P.- ¿Y en qué momento se encuentran ahora?

R.- Estamos en un momento muy dulce y, sobre todo, muy positivo. No tenemos tantos miedos como en la temporada de la que venimos. Creo que son tiempos muy relajados y queremos disfrutar de las canciones. En las letras se nota que valoramos y disfrutamos de lo que tenemos en este momento.

P.- En otra entrevista para este periódico, Gabriel de la Rosa comentaba que de un sábado a otro cambian, que ya no son los mismos y que la vida es cambio. ¿Cuánto han cambiado desde que empezaron?

R.- Yo diría que hemos cambiado mucho y, además, a todos los niveles. Pero pasa en todos los ámbitos en la vida, cuando empiezas a trabajar, por ejemplo. Después pasa el tiempo, miras atrás y ves una evolución positiva. Es genial, pero si es negativa hay que enderezar algo... Nosotros, en cada sitio que tocamos vemos que aprendemos una cosa nueva o pulimos otra que antes teníamos descuidada. A día de hoy, cada fin de semana, cada concierto y cada disco es una aventura y queremos que siga así porque es lo que mantiene la chispa encendida.

P.- Si tuviese el poder de escribir el futuro, ¿qué le depararía a la banda?

R.- Diría que nos quedásemos en el presente, que podamos vivir el momento porque en este mundo va todo tan rápido… No es solamente hacer las canciones y tocar, sino que tiene muchas aspas esto de vivir de la música y muchas veces no somos conscientes del momento en el que estamos y de lo que podemos disfrutar. Es importante que aprendamos a vivir el momento y a valorar lo que tenemos.

P.- En Volver, prometen coincidir cada diez años aquí. ¿Mantienen viva esa promesa siete años después de escribir la canción?

R.- Sí, y lo solemos hacer casi de manera anual. Muchas veces la cantamos a pleno pulmón y pensamos en la suerte que tenemos de que no sea cada diez años, sino que sea cada año cuando nos volvemos a ver y volvemos a disfrutar. Es genial porque siempre vemos caras nuevas y eso es muy gratificante. Intentamos cumplirlo. Si no es cada año, cada dos.

P.- Si tan ligados están con estas tierras, podría sacar Shinova alguna canción dedicada a Burgos...

R.- Es verdad. Puede que algún día hagamos una canción dedicada a vuestra tierra porque la sentimos como nuestra y nos hecho vivir momentos muy bonitos. Con la Denominación de Origen (DO) hemos viajado a Berlín, a Londres, a Dublín… Hemos hecho cosas súper bonitas con la marca Ribera de Duero y nos sentimos tan ligados que sería maravilloso que algún día se pueda hacer algo.