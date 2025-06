Marina Temiño: «Tengo muchas ganas de vivir la Ofrenda Floral, va a ser muy especial»

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Marina Temiño Luna es una chica de 21 años, estudiante del Grado Superior de Educación Infantil en el centro educativo Enrique Flórez a quien los planes de los Sampedros y del verano cambiaron completamente el pasado 24 de abril. Ese día, esta peñista de Los San Juanes desde 2019, fue elegida Reina Mayor de las Fiestas de Burgos contra todo pronostico. «Yo no lo esperaba para nada, pero es que ni yo ni nadie creo, fue una gran sorpresa», explica la joven.

Así que una vez que ha tenido conciencia de las actividades y actos en los que tiene que estar presentes durante la Semana Grande de los San Pedros y en las actividades de verano tomó una decisión que cambió su día a día. «Yo antes trabajaba pero es que ahora lo he dejado durante el verano para poder cumplir con todas las garantías con los compromisos porque a las fiestas hay otras citas a las que tienes que ir como el Festival de Folclore que también son varios días», señala.

Temiño se prepara para vivir unas fiestas desde primera línea con ilusión y ganas. De hecho, durante estos días ella y su corte de damas, junto con la reina infantil y sus compañeras, ensayan la Jota Burgalesa. Serán las encargadas de bailarla el día de la Ofrenda Floral, un acto que vivirá de manera muy especial. «Es una de las citas de las fiestas que siempre me ha gustado mucho, desde pequeña, pero es que este año va a ser mucho más especial porque además vamos a bailar la Jota Burgalesa y estamos trabajando mucho porque yo, por ejemplo, no he estado en grupos de danzas y he tenido que aprender de cero», reconoce.

Y es que, de la corte, sólo dos de las ocho chicas que conforman la corte de reinas de fiestas, puesto que un año más no se ha podido seleccionar rey de fiestas, tienen experiencia en bailar la Jota Burgalesa. «Estamos ensayando mucho, con clases intensas porque nos tienen que enseñar de cero», insiste.

No ha sido el único reto que ha tenido que afrontar Marina Temiño desde que ha sido elegida reina de las fiestas. El primer reto fue la Proclamación celebrada hace casi dos semanas. «Fue un día superbonito, tenía muchos nervios porque tenía que leer un discurso y siempre tienes miedo si va a gustar o no, una vez que todo fue bien lo disfrute, será un día que nunca olvidaré», reconoce. Relata todos los momentos de la proclamación con ilusión y cuenta que «es un gran acierto el acercarnos en coche antiguo lo hace todo más especial, te sientes de verdad como una reina».

La Marina pequeña vivía con intensidad la Ofrenda Floral pero también la Cabalgata. «Me encantaba ir a la Cabalgata y ver a las peñas desfilar, luego cuando entré en Los Sanjuanes en 2019 descubres que es mucho mejor vivirlo desde dentro», explica. Reconoce que las Fiestas de San Pedro es mejor vivirlas en una peña. «No me hice de la peña hasta que fui más mayor, y la verdad es que se viven estas fechas de una manera diferente, es todo mas intenso y más divertido», señala.

Y la actividad será más emocionante este año como reina. Eso sí toca madrugar para preparar el moño de picaporte, el traje tradicional... «Sí que hay días que igual tenemos que empezar a las cinco de la mañana, pero lo hacemos con gusto, Merche la peluquera hace los peinados muy rápido y el vestido igual hay que tener una crema antirrozaduras porque hace daño con el peso pero todo merece la pena porque lo vives desde un punto de vista completamente diferente y único», reivindica.