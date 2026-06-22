Ayala defiende los conciertos de San Pedro frente a las críticas: «Son carteles de primerísima fila»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha querido salir este lunes al paso de las críticas vertidas -sobre todo a través de las redes sociales- en relación a los conciertos programados para las fiestas de San Pedro 2026. Y lo ha hecho poniendo de relieve que los carteles planteados en cada escenario son de «primerísima fila». Con artistas como Danny Ocean, que actuó recientemente en la inauguración del Mundial de Fútbol que se está celebrando en Estados Unidos, México y Canadá o las nominaciones a los premios Latin Grammy que atesora Juan Magán.

Según Ayala, «este equipo de Gobierno ha dado un salto en comparación con lo que teníamos». Por ejemplo, a la hora de poner en marcha el escenario de los Cuatro Reyes en el paseo del Espolón, no exento de críticas por parte de las bandas locales que han actuado en los dos años anteriores al no cobrar sus cachés. Precisamente, dentro de este mismo enclave se habilitó una zona gastronómica que sirvió para renovar una Feria de Tapas «absolutamente desgastada» que no satisfacía las expectativas de «la mayoría de los burgaleses».

Lo mismo opina de Isla Fantasía, el espacio infantil del paseo de la Isla en el que también se ha «hecho crecer la oferta gastronómica». Aparte de incidir en que allí «había alguna actividad y poco más», la regidora subrayó que su Ejecutivo «ha arriesgado e innovado con formatos que se han convertido en clásicos».

Aun con todo, Ayala reconoce la «problemática administrativa» a la hora de recibir ofertas para la puesta en marcha de distintos eventos. No en vano, confía en que los Sampedros sean «estupendos» al igual que los de años anteriores.