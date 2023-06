Las Cortes solicitan un estudio para una autovía entre Soria y Burgos

HDS SORIA



El Pleno de las Cortes de Castilla y León dio el visto bueno, por unanimidad, a una proposición no de ley, PNL, de Soria Ya para pedir al Gobierno central que realice un estudio de viabilidad en el que se incluyan criterios sociales y de vertebración del territorio para la construcción de una autovía que una la localidad de Daroca, en Zaragoza, con Burgos, en el trayecto de la N-234, en un recorrido que atraviesa la provincia de Soria pasando por la capital.

«Es sumamente necesario», reivindicó el portavoz de Soria Ya, Ángel Ceña, quien recordó que el enlace por autovía entre Daroca y Burgos es «el único tramo que falta» para crear una «gran infraestructura» en el sistema ibérico que permita vertebrar «la Celtiberia despoblada que clama por una atención que ustedes –por los partidos mayoritarios– no le prestan».

«Lo que buscamos es vital, buscamos evitar nuestra desaparición, el vaciamiento y el camino que nos empuja a convertirnos en uno de esos lugares que no existen», explicó Ceña que aclaró que la iniciativa que defiende Soria Ya no es «ni localismo ni provincialismo» y sí «vertebración y repensar España».

Para ello, reivindicó la red de transporte como «la mayor decisión estructurante del territorio», que determina el sentido del crecimiento y fomenta el desarrollo demográfico y económico desde el reconocimiento, no obstante, de que las infraestructuras no generan desarrollo por sí mismas.

«¿Qué queremos, una España polarizada en Madrid y en la costa, olvidando el interior que se vacía, o una España vertebrada y con equilibrio territorial, tal y como dice el artículo 138 de la Constitución?», cuestionó el procurador soriano.

Tanto PP como Vox apoyaron la PNL por tratarse de una reivindicación que forma parte del acuerdo de Gobierno en su compromiso con la mejora en la conectividad del territorio de Castilla y León, en palabras de la procuradora Ana Rosa Hernando.

«Mientras este Gobierno de coalición aumenta el presupuesto en movilidad, el Gobierno del señor Sánchez reduce la inversión en Castilla y León castigando a los ciudadanos por el mero hecho de ser leales a España», lamentó en concreto.

Y el popular Pedro Antonio Heras Jiménez expresó su satisfacción tras comprobar que Soria Ya ha entendido que se trata de una infraestructura de titularidad del Estado, administración a la que corresponde impulsar la vía.

También dio el voto favorable el Grupo Socialista aunque el procurador Ángel Hernández puso en contexto la PNL para recordar que se trata de un compromiso asumido por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por lo que echó en falta un segundo punto en el que se manifestara «claramente» el «firme compromiso» del Gobierno autonómico a colaborar económicamente con esta vía de alta capacidad.

«Está muy bien que ustedes –Soria Ya– se arrodillen ante el Partido Popular y sólo le pidan al Gobierno de España», espetó Hernández que pidió «valentía» a los sorianos para incluir hoy esa exigencia a la Junta a lo que Ceña respondió en su segundo turno de palabra que su formación no se arrodilla «nunca, nunca» ante nadie.

Y desde el Grupo Mixto, el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, dio el visto bueno a la PNL de los sorianos para dar solución «a un serio problema con las infraestructuras de comunicación» que aisla en este caso a las dos provincias.

«Viendo el caso que hace el Estado y lo conformista que es la Junta de Castilla y León, les recomiendo paciencia y que sigan luchando porque si no lo hacen ustedes, que son los realmente interesados en el progreso de Soria, los grandes partidos tradicionales tampoco lo van a hacer», ha añadido en su reflexión.

Y en su respuesta al procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, Ceña aclaró que Soria Ya no sólo defiende intereses porque también tienen principios sobre el equilibrio económico territorial de toda España «y no sólo de Soria». «No voy a hablar de zoroastrismo, que no ha podido acabar con nosotros. Gracias a Dios», ironizó también.