Diputación sacará a concurso la adjudicación de la valoración de los puestos de trabajo

Manuel Remón Burgos

El vicepresidente en funciones de la Diputación de Burgos, Lorenzo Rodríguez, ha querido despedirse de la institución provincial intentando sacar adelante la renovación de la la relación de puestos de trabajo con el objetivo de que se pueda adjudicar antes del 16 de junio el concurso de adjudicación de la empresa que debe hacer esa valoración de puestos.

Tras cuatro años al frente de Personal, Rodríguez no había conseguido sacar adelante esta renovación, "después de veintitantos años que no había ni presupuesto" para cambiarla. En un último intento, informó de que "me he propuesto sacar a concurso esa valoración antes de marchar". Adelantó que los pliegos del concurso están en Contratación y se sacarán a concurso para que concurran empresas interesadas. Aunque los precedentes no son positivos, ya que la primera quedó desierta y la segunda "tampoco salió".

Rodríguez considera que esto "no es un fracaso", simplemente que la administración "no va al ritmo que una persona quiere". Insistió en que "hemos cambiado Personal" durante estos cuatro años, "lo primero que se hizo fue acabar con todas las interinidades que había".

No tienen la misma visión de sindicatos como CCOO. Este sindicato crtica que se ha aprobado una modificación de la relación de puestos de trabajo "con premeditación y alevosía". Solo "negociada con un solo sindicato que ni siquiera la apoyó para aprobarla hoy en Pleno".

Según este sindicato, se aprueba con esta modificación la creación de puestos de carácter directivo como un coordinador cultural a proveer por libre designación, abierto a gerentes de consorcios, con un complemento de puesto de 35.630, 62 euros, o un vicesecretario General (grupo A1) con un Complemento Específico (C.E.) de 51.493,20 euros que determinan unas retribuciones totales cercanas a los 95.000 euros, "sin contar la antigüedad, sin valoración previa y motivación alguna".