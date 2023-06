Un recurso en Prádanos de Bureba puede retrasar la constitución de la Diputación

Manuel Remón Burgos

Aunque no tiene efectos ni sobre la mayoría que ostenta el PP en la Diputación de Burgos, ni tan siquiera sobre el ayuntamiento en el que se ha planteado el conflicto administrativo, lo cierto es que un recurso contencioso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León puede retrasar la celebración del pleno de constitución de la Diputación de Burgos, previsto para el próximo día 30 de junio. Un recurso que podría retrasar hasta el 14 de julio la constitución de la Diputación.

La junta de portavoces de la institución provincial se reunió ayer después de que se presentara un recurso contencioso electoral en el partido judicial de Briviesca, concretamente en Prádanos de Bureba. El recurso lo ha presentado una candidata del PP, que presentó a tres candidatos en las elecciones. Esta candidata era jueza de paz en el momento en que se convocaron las elecciones y es una condición que es incompatible con ser concejala en el ayuntamiento.

El recurso presentado por esta candidata del PP se fundamenta en que ella presentó la renuncia como jueza de paz antes de que se abriera el periodo de presentación de candidaturas. Sin embargo, el criterio de la Junta Electoral de Zona es que presentó la renuncia dentro del periodo de presentación de candidaturas, lo que ha hecho que se determine que es inelegible. Decisión contra la que esta concejala ha presentado un recurso, en el que alega que presentó su renuncia al cargo antes de la presentación de las candidaturas. No afecta ni al resultado del ayuntamiento ni de la Diputación, pero la ley dice que al haber un recurso, ese partido judicial no puede elegir a su diputado y por lo tanto no se puede constituir la Diputación.