El PSOE pone tareas a Suárez: oficina para los fondos europeos, brigadas forestales, subvención de ruinas y caminos rurales y la bolsa de secretarios

Redacción Burgos

El viceportavoz socialista en la Diputación de Burgos, Javier Lezcano, reprocha al nuevo equipo de Gobierno de la institución provincial la tardanza con la que se están iniciando las labores ejecutivas. “No ha sido hasta esta semana cuando se han realizado las comisiones; esto se une a la inacción del anterior equipo de Gobierno llevando a la provincia a meses de paralización”.

Lezcano participó en el acto de la fiesta del patrón de la provincia, Santo Domingo de Guzmán, que se celebró en el municipio burgalés de Caleruega. A los actos también asistieron la secretaria general del PSOE de Burgos y diputada electa, Esther Peña, el diputado electo, Álvaro Morales, y varios de los diputados provinciales socialistas.

Desde el PSOE “nos ponemos a disposición del nuevo ejecutivo provincial para seguir trabajando en favor de nuestra provincia. Seguiremos con nuestro actitud positiva y propositiva, como en los cuatro años de la pasada legislatura”, señaló Lezcano. “El discurso

en el acto del nuevo presidente de la Diputación, Borja Suarez, nos ha dejado una preocupación ya que ha confiado su trabajo al patrón.

Esperemos que en esta legislatura se trabaje más y mejor y que no dependamos de las divinidades”.

A su vez, el socialista quiso dejar una lista de tareas “que todavía están pendientes y que son muy importante para el día a día de los ayuntamientos”. En primer lugar, sigue sin resolverse la subvención pendiente para el arreglo de las ruinas propuesta por el grupo socialista. “En la anterior legislatura, concretamente en el mes de septiembre de 2022, se solicitó a los ayuntamientos dos referencias catastrales para este fin. A día de hoy, no sabemos ni cuál va a ser la cuantía de la partida, ni los criterios que se van a seguir para la elección”.

La oficina para la captación de los fondos Next Generation, propuesta socialista aprobada en el pleno de septiembre de 2021, parece que “tampoco es una prioridad para este Gobierno”. Este lunes se aprobó en comisión, con el voto en contra del PSOE, una partida de 13.000 euros para externalizar este servicio. Lezcano subrayó que este voto negativo se debe a que “la partida es totalmente insuficiente y además implica una externalización del servicio. Los socialistas seguiremos insistiendo en que nuestra provincia no puede desaprovechar estos fondos, conseguidos por el Gobierno de Pedro Sánchez, que tanto necesita esta tierra para avanzar y no quedarse atrás”.

Otra de las reclamaciones del viceportavoz socialista en la puesta en marcha de “forma inmediata de la bolsa provincial de secretarios, tan urgente para el funcionamiento de los ayuntamientos”.

A todo esto, se le une que la limpieza de cunetas y bermas “otro año más vuelven a ser un desastre, sobre todo en la comarca del Arlanza. Año tras año los responsables políticos del gobierno de la Diputación siguen sin mejorar este servicio esencial para la prevención de accidentes e incendios en los municipios burgaleses”, declaró Lezcano. Esta problemática, se suma a que por tercer año consecutivo la provincia no ha contado con las brigadas para el mantenimiento del interfaz urbano forestal.

Burgos tampoco ha contado este año con una partida para el arreglo de caminos rurales. “Si a esto le añadimos que la del 2022 fue claramente insuficiente y que las cuatro motoniveladoras, con la que cuenta la Diputación, están paradas desde hace más de 4 años; tenemos una situación total de abandono en este aspecto”, señaló Lezcano.

La problemática del agua tampoco es ajena a esta provincia y. por ello, desde el PSOE solicitan al nuevo equipo de Gobierno que ponga en marcha “lo antes posible” la obra necesaria para la ampliación de

abastecimiento de la mancomunidad Campos de Muñó, que beneficiaría a localidades como Castrogeriz, Sasamón, Grijalba o Pedrosa del Príncipe. “Los fondos europeos son para este tipo de propuestas y Burgos se está quedando atrás. Otras provincias de la Comunidad como Salamanca y Zamora ya se han visto beneficiadas de ellos”.

Por último, el socialista reprochó al gobierno provincial que no se

haya consensuado la localidad que celebrará la festividad llamada ‘Día de los alcaldes’. “Nos hemos tenido que enterar por el orden del día de la Junta de Gobierno que este año se realizará en Arauzo de Miel, el sábado 16 de septiembre, y el próximo año en Frías”.