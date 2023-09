El juzgado libera al detenido por la agresión mortal de Miranda y le investiga por lesiones

Manuel Remón Burgos

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Miranda de Ebro ha decretado la libertad provisional, con las medidas cautelares de retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio español y obligación de comparecer cada quince días. del hombre de 32 años detenido por la agresión mortal un hombre de 52 años la madrugada del pasado lunes.

El juzgado le investiga ahora por un posible delito de lesiones, decisión que fundamenta en el informe preliminar del Instituto de Medicina Legal, en el que no ha podido determinar, tras las primeras pruebas, que la causa de la muerte de esta persona haya sido como consecuencia del golpe que recibió en la cabeza, ya que la víctima, que recibió un empujón de su agresor, tenía enfermedades previas y problemas cardiacos. Serán pruebas posteriores las que puedan aportar datos más precisos, aunque no descarta por completo que el golpe en la cabeza fuera la causa de la muerte. Esta decisión, según informa el Tribunal Superior de Justicia, de investigarlo por un posible delito de lesiones puede variar a lo largo de la instrucción, a la espera de obtener las pruebas forenses definitivas. La Fiscalía no ha solicitado el ingreso en prisión del detenido.

Los hechos que investiga la Policía Nacional fueron en torno a las 2.00 horas, cuando, según las primeras hipótesis, la víctima y otra persona, que ya está identificada y detenida por la Policía, mantuvieron una discusión por «un tema de perros».

Según estas mismas investigaciones no se produjo una pelea sino que hubo una discusión por esta causa. Una discusión que comenzó en el interior del local de la calle Juan Ramón Jiménez. En momento dado el ahora detenido empujó a la víctima hasta el exterior del local.

Como consecuencia de este empujón, la víctima se dio contra un coche que estaba aparcado y se golpeó la cabeza. La investigación apunta a que no hubo una pelea sino una discusión en la que el agresor propina a la víctima un empujón que le lanza hasta el coche, según los testimonios recogidos por los investigadores.