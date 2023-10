"Hondísima preocupación" en la Diputación por el cierre de cuarteles de la Guardia Civil

Publicado por Manuel Remón Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La Diputación de Burgos ha expresado su "hondísima preocupación" por la situación que atraviesan algunos cuarteles de la Guardia Civil en la provincia que, en algunos casos, como el Villadiego, han cerrado sus puertas sin previo aviso al alcalde, Ángel Carretón. Y otros están en una situación bajo mínimos como los de Castrojeriz, Melgar de Fernamental, Santa María del Campo y se han detectado "problemas" en los de las Merindades.

La queja planteada por la Diputación de Burgos está fundamentada en el hecho de que no han tenido ninguna comunicación oficial, como en el caso del cuartel de Villadiego, del porqué del cierre o de la duración, si es temporal o definitiva. El alcalde de Villadiego, tal y como apuntó la portavoz del equipo de Gobierno, Inmaculada Sierra, cuando apareció un cartel en la entrada que rezaba 'cerrado por tiempo indefinido'. Sierra indicó que esta situación deja en indefensión a víctimas de delitos que quieran presentar una denuncia en esa zona. En el caso de la casa cuartel de Villadiego, Carretón comentó que los vecinos le han pedido explicaciones, las que ha tratado de buscar en la Subdelegación del Gobierno. No recibió una comunicación oficial, se enteró una semana antes de manera extraoficial. Criticó que "hay administraciones a las que se les llena la boca con la despoblación" y en este caso, antes del cierre de esta instalación "había ocho personas jóvenes" establecidas en el pueblo. Carretón mostró su perplejidad porque no sabe cómo será este cierre del cuartel, si durará mucho, poco o será definitivo.

La portavoz del equipo de Gobierno remarcó que en la reunión de la junta de Gobierno se aprobaron una serie de adjudicaciones de obras menores para seis cuarteles de la provincia. En concreto, 31.944 euros para el de Briviesca; 1.234 euros para Buniel; 15.227 euros para Medina de Pomar; 16.665 para Melgar de Fernamental; 29.525 para Salas de los Infantes, y 25.373 para el cuartel de Sedano.

Sierra recodó que es una "práctica habitual" de la Diputación llevar a cabo este tipo de contrataciones que forman parte de un acuerdo firmado con el Ministerio del Interior. Y aportó un dato para visualizar ese compromiso con la presencia de la Guardia Civil en la provincia de Burgos a través de las casas cuartel. Desde el año 2013 la Diputación de Burgos ha aportado 1,2 millones de euros para obras de mantenimiento y arreglo de estas instalaciones para "dignificarlas y que puedan vivir en nuestros pueblos".

La portavoz de la Diputación cree que esta situación "no es por falta de personal" sino "por otras cuestiones" que considera que deben explicarse. Sierra apunta que también hay "bastantes problemas y es generalizado en la provincia". De hecho, añade que "el único que está bien de personal es el cuartel de Lerma".