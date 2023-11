La violencia de género confronta a Vox con el resto de formaciones en el Pleno de la Diputación de Burgos

Publicado por Virginia Martín Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Al igual que ocurría hace una semana en el Pleno municipal del Ayuntamiento, Vox ha presentado en el Pleno de la Diputación su propia propuesta por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, desmarcándose así del texto conjunto firmado por PP, PSOE y Sentir Aranda.

Así, el portavoz de Vox en la Administración provincial, Ángel Martín, aseguró que la propuesta de su formación «recoge soluciones reales más allá del ‘buenismo’ y del sectarismo del gobierno socialista’». A este tenor, tanto Sentir Aranda como PSOE decidieron no intervenir en el debate de la propuesta. «No vamos a debatir esta propuesta», señaló Belén Esteban, portavoz de Sentir Aranda, quien aseguró que «se pongan como se pongan, la violencia de género existe y las muertas están ahí».

En ese mismo sentido se expresó la portavoz del PSOE, Nuria Barrio. «Están solos en un tema tan importante como este», al tiempo que recordó que «cincuenta y dos mujeres han sido asesinadas en España a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año».

Por su parte, la portavoz del PP, Inmaculada Sierra, aseguró que «siempre hemos intentando buscar el consenso de todos los grupos en este asunto porque creemos que es necesario que todos los grupos muestren un sentir común y su rechazo a la violencia contra la mujer». «La cuestión de base es estar en contra de una violencia que existe y creemos que Vox no niega su existencia, pero nuestros planteamientos son distintos», apuntó.

El portavoz de Vox señaló en su turno que «no hay una violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer» para después asegurar que «el PSOE no tiene legitimidad para defender a las mujeres» porque «usan a las víctimas para sus intereses políticos e ideológicos» y es que «para los socialistas hay víctimas válidas y víctimas no válidas como las mujeres que no son de su cuerda política o víctimas de violaciones de manadas de marroquíes».

Así afirmó que «el PSOE son los clavos que enterrarán la democracia en este país».