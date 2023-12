Cuatro años y 23 empresas creadas. Esta es la experiencia de dos emprendedoras burgalesas

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El proyecto ha abierto su plazo de convocatoria hasta el 12 de febrero. Las propuestas seleccionadas participarán en un programa de formación de once semanas y que se desarrolla del 19 de febrero al 29 de mayo con dos sesiones semanales grupales teórico-prácticas y seis sesiones con el mentor que acompañará en el proceso a cada una de las 20 participantes.

En estos cuatro años de duración del programa se han presentado 62 ideas empresariales capitaneadas por mujeres y desarrolladas en el mundo rural. Un total de 50 han sido seleccionadas y han participado en el programa que se ha saldado con 23 empresas consolidadas y creación de 29 puestos de trabajo directos.

«Hemos diversificado negocio»



«A mí me ha ayudado en todo, yo era muy básica en internet y con ellos he aprendido muchísimo de Canva, Inteligencia artificial, ahora me hago mis carteles, mis presentaciones, tengo todo organizado en el ordenador...», señala Igotz Echevarría que tiene una casa rural en Sargentes de la Lora (Casa la médica) y ahora ha diversificado el negocio. «Hemos abierto un servicio de catering este verano para los municipios de la zona y nos ha funcionado muy bien», explica.

La idea es que esta segunda pata del negocio se impulse de cara al próximo año e incluso pueda contratar personal La participación en la iniciativa de emprendedoras «ha sido fantástica porque hemos creado un grupo tan amplio, nos hemos retroalimentado unas a otras y ahora por ejemplo tengo contactos desde la fotógrafa, quien lleva los seguros o las redes sociales», explica.

«Ahora ofrecemos servicios que beneficia a las empresas de la zona»

La historia de emprendimiento de Yolanda Bartolomé implica a toda la familia. Con su pareja se lanzó al turismo rural con La Costana de Barbadillo, una casa rural en Barbadillo del Mercado. Con la participación en el programa Emprendedoras burgalesas aprendió que «no sólo es abrir tienes que prestar servicios». Y es lo que han hecho ofreciendo a sus clientes descuentos en tiendas de la zona, conocer empresas del entorno de la casa rural o participar en un scape rural. «Cuando empezamos era casa típica, ahora damos servicios y revilitalizar las empresas de la zona. Intentamos que los clientes las conozcan y ahí es donde surgió el otro proyecto», explican.

Ahora, con su hija Jimena, la más joven del programa con 17 años, se embarca en la diversificación de negocio. «Vamos a lanzar una oficina de consultoría para ayudar a la gente y las empresas de la zona de la Sierra de la Demanda a generar sus empresas, tramitar ayudas y todo ese tipo de impedimentos que a veces te echa para atrás y no sigues con esa idea que tenías», señala. Apoyado con que Jimena estudia Gestión Administrativa y ve la posibilidad de que «con este tipo de iniciativas que te permite generar tu negocio en tu pueblo la gente joven no se termine marchando», señala.