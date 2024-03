Una autovía para Las Merindades: La eterna reivindicación que se queda en vía rápida y tampoco llega

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La reivindicación histórica de que la carretera CL-629 se pudiera convertir en la autovía A-629 desde Bercedo hasta Vizcaya y la quimera de que pudiera ampliarse el corredor del Cadagua, que discurre por las Encartaciones, hasta Balmaseda y el límite con Burgos se ha quedado en el mundo de los sueños imposibles y ahora la comarca de Las Merindades se conforma con la amplicación de la carretera autonómica CL-629 en un formato 2+1, que en otras latitudes se conoce como 'vía rápida'.

Pero tampoco este proyecto se materializa y sigue atascado en las fases previas de tramitación. Vecinos, empresarios, ayuntamientos, partidos políticos y la sociedad de Las Merindades en general respalda la urgencia de una intervención en este tramo entre Villasana de Mena y El Berrón que, aunque no satisface sus demandas, al menos es un avance sobre la situación actual del tráfico en esta zona del norte de Burgos.

Tras la publicación de los presupuestos de la Comunidad para 2024, se ha comprobado que la obra aún no entra en programación. De hecho, a finales de febrero el director general de Carreteras e Infraestructuras de la Junta de Castilla y León, Jesús Puerta, y el delegado de la Junta en Burgos, Roberto Saiz, se reunieron con los alcaldes de Villarcayo y Valle de Mena, Adrián Serna y José Luis Ranero, para explicarles los pormenores del tramo final del proyecto 2+1 para la carretera CL-629, en respuesta a la petición realizada por ambos regidores.

Los técnicos responsables del proyecto les informaron de todos los detalles de esta vía rápida con la que se pretende mejorar la seguridad vial de los últimos 10 kilómetros de esta carretera autonómica.

Por su parte, el Partido Socialista considera que la Junta ha dejado pasar cuatro años sin atender a esta demanda “consensuada y firmada” por todos los representantes de las Merindades. “Si no hay presupuesto para esta obra es porque no quieren, no busquen más escusas”, criticó el procurador socialista por Burgos Jesús Puente.

El parlamentario burgalés recordó que “aunque este proyecto rebajaba las aspiraciones de la comarca, ya que los ayuntamientos luchaban por qué la CL-629 se convirtiera en autovía, el 23 de enero de 2020 los alcaldes y alcaldesas suscribieron un documento de compromiso y apoyo a este nueva vía para mejora de la carretera”.

Desde el PSOE de Burgos, “pedimos al PP de las Merindades que reaccione y que exija a la consejera que la CL-629 se incluya en los presupuestos para este 2024. Si no es así, tendremos que concluir que el alcalde de Villarcayo, Adrían Serna, y el diputado provincial, Manuel Villanueva, han permitido el bloqueo de esta infraestructura”, ha concluido Puente.

Por otro lado, Puente ha reprochado a la consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, sus declaraciones acerca de que la Junta de Castilla y León no va a invertir en la CL-629 hasta que haya un acuerdo con todos los municipios afectados. “La excusa de la negativa del pleno de Valle de Mena no sirve, si no quieren invertir en esta demandada infraestructura busquen otro argumento”.