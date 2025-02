El programa ‘¿Te Enseño Mi Pueblo?’ conquista la provincia

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

‘¿Te Enseño Mi Pueblo?’ cumple su objetivo: revitalizar los pueblos, fomentando además un sentimiento de orgullo entre sus vecinos, y ahora crece. Gracias a un acuerdo con la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia (Sodebur), la Asociación ADRI Ribera extenderá el proyecto al resto de la provincia de Burgos, lo que supondrá que, antes de que acabe el año 2025, se implantará en al menos 65 nuevas localidades, con las que sumará un total de 95.

El proyecto ‘¿Te Enseño Mi Pueblo?’, creado por ADRI Ribera, comenzó su andadura en 2017. Desde entonces, más de 30 localidades se han adherido, con 150 colaboradores, entre voluntarios y formadores. “Esta iniciativa es lo que es gracias al compromiso desinteresado de los voluntarios que, de forma altruista, muestran los secretos y riquezas del mundo rural de la provincia de Burgos y contribuyen a la economía local”, agradecen desde ADRI Ribera.

El público responde

El público, además, responde. En 2024 recibieron un total de 4.212 visitantes, de los cuales el 50 % llegó de fuera de la comarca, principalmente de Madrid, pero también del extranjero, de países como Alemania, Francia o Bélgica. “Algunos vienen por curiosidad y otros buscan sus orígenes”, detallan.

Aunque las visitas son gratuitas, en 2024 el gasto medio estimado por visitante fue de casi 12 euros por persona, arrojando un saldo total de más de 49.000 euros “que se quedan en los establecimientos rurales”.

Hay que recordar que este proyecto innovador, “made in Burgos”, ha sido galardonado con el máximo reconocimiento de la comunidad autónoma: el Premio Castilla y León a los Valores Sociales y Humanos, entre otros. Con la firma del acuerdo con Sodebur, se procederá a su implantación en los cinco territorios de la provincia que aún no lo tenían. Lo harán de la mano de sus asociaciones de desarrollo local (Ceder Merindades, Adeco Bureba, Adeco Camino, Agalsa y Adecoar) y en las localidades burgalesas del grupo Asopiva. “Para aquellos que no conozcan el proyecto, ‘¿Te Enseño Mi Pueblo?’ es una experiencia inmersiva en la que la visita a un pueblo en el que creías que no había nada interesante que ver se convierte en un recorrido de dos horas de duración, que te deja con ganas de conocer el resto de localidades de la zona”, animan.

Su consolidación ha supuesto, por otro lado, la recuperación de más de 500 elementos patrimoniales: religiosos, militares, industriales, museísticos, de arquitectura tradicional, naturales, inmateriales y enológicos. “Además, es un proyecto con gran implicación social, que busca mejorar las relaciones intergeneracionales, poner en valor el medio rural, proteger nuestro inmenso patrimonio y mejorar la visión que tenemos de los pueblos”.