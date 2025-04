El Museo de Dinosaurios estrena laboratorio y almacén sin asegurar el puesto de restaurador

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Satisfacción agridulce en el equipo de científicos y voluntarios que trabajan en la investigación, difusión y conservación de los fósiles de Dinosaurios de Salas de los Infantes. Tras un «éxito total» de las jornadas de puertas abiertas de la ampliación del Museo de Dinosaurios llega la incertidumbre sobre quién va a utilizar esas nuevas instalaciones.

El segundo intento por parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Salas por consolidar la plaza de restaurador-conservador de la instalación museística podría volver a rechazarse. Un informe técnico determina que ese puesto incumple la tasa de reposición. La oposición, formada por PSOE, PP y Ciudadanos, considera que hay otras prioridades como renovar la red de alcantarillado, la mejora de aceras o la contratación de personal de limpieza del sistema viario de la localidad.

El puesto de restaurador del Museo de Salas, que se encarga de preparar, poco a poco, las piezas para la investigación y la conservación posterior y que revisa de forma permanente todo el material expuesto y el que se guarda, ahora sí, en los almacenes de la instalación, se cubre encadenando contratos temporales. Llevan así desde 2002 sin que la Junta de Castilla y León, competente en la gestión de personal del sistema de museos de la región asuma la gestión, o colabore en la financiación, del espacio y de su personal, y sin que el Ayuntamiento haya apostado por consolidar la plaza. El resultado es que la profesional que se encarga de esta labor, un perfil muy específico y especializado, encadena contratos temporales en función de proyectos y fondos de la Fundación Dinosaurios de Castilla y León y subvenciones que consigue el Ayuntamiento de Salas.

«El trabajo de restaurador no se puede planificar adecuadamente, no es una labor que se pueda desarrollar en dos días, los fósiles hay que prepararlos para el estudio y la conservación y conlleva tiempo pero con esta situación de contratos temporales no se alcanzan los objetivos del trabajo que queda pendiente al final de cada contrato», señala el director del Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes, Fidel Torcida.

El responsable de las excavaciones de dinosaurios y de la labor científica y museística de la localidad salense considera que los partidos políticos con representación en el Consistorio «deberían compartir el planteamiento de que el Museo de Dinosaurios es un proyecto de ciudad que puede tomar una dirección u otra, que el debate es sano y beneficioso, pero hay unas líneas básicas en las que debería primar el consenso porque el Museo hace a Salas más visible, atrae turismo, negocio y es una obligación por ley velar por la conservación del patrimonio que se custodia en la instalación», sostiene.

Puertas abiertas

Esta temporalidad ha acelerado, por ejemplo, el traslado de las piezas de Torrelara al nuevo almacén con el que dispone el Museo de Dinosaurios y que su jornada de puertas abiertas ha sido todo un revulsivo. Contrasta que se haya realizado una inversión de mas de 230.000 euros en un proyecto de equipamiento desarrollado en varias legislaturas y con dos partidos políticos diferentes al frente del consistorio salense.

Se trata de la ‘sala de máquinas’ del Museo donde ya se han dispuesto fósiles, muchos sin poder restaurar por falta de espacio y tiempo suficiente para una intervención a largo plazo, y que cuenta con un laboratorio más amplio. En total casi 150 metros cuadrados repartidos entre los 100 metros de la zona de almacenaje y los 44 del laboratorio de restauración que estrena equipamiento para realizar el trabajo con todas la garantías y con varias piezas a la vez, algo que en el anterior no se podía desarrollar.

«Esta es una instalación que necesitábamos, empezamos a solicitarla como urgente en 2004 cuando vimos que los yacimientos que excavábamos eran muy ricos en fósiles, ahora nos permite agrupar todas las piezas en un mismo espacio conectado con el laboratorio de restauración que, además, está unido al museo», señala Torcida. Hasta ahora las piezas se repartían en diferentes almacenes municipales, planteados para otras necesidades, y en el museo ya no había hueco donde colocar la gran cantidad de fósiles recuperados en las sucesivas campañas de excavación.

En la actividad de Puertas Abiertas, Fidel Torcida y la restauradora Caterine Arias, se encargaban de mostrar el trabajo concienzudo y delicado que supone recuperar las piezas que llegan en momias desde la excavación. Además permitió mostrar piezas que, por su dimensión, no se pueden ver en el museo: las vértebras de la cola y una escápula de 1,65 metros de Europatian, un fémur de 1,5 metros de Torrelara... «Son piezas espectaculares por el tamaño pero también porque tienen una conservación excelente y han llamado mucho la atención del público, que también valoraba muy positivamente el trabajo que se hace de puertas adentro del museo, que es desconocido», señala el director. El interés era patente puesto que las plazas disponibles para participar en la jornada de puertas abiertas del pasado fin de semana se agotaron de manera inmediata.