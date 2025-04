Estabilización del empleo público y brecha digital, principales retos de los pueblos con pocos recursos

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

«Año complicado» para el Servicio de Asesoramiento Jurídico y Urbanístico a Municipios y Arquitectura (Sajuma), entidad dependiente de la Diputación de Burgos. Por varios motivos, empezando por el proceso de estabilización del empleo público y la brecha digital en los ayuntamientos de menor tamaño. Tanto es así que 2024 se cerró con un total de 20.459 asistencias, un 32% más en relación al ejercicio anterior.

La prestación de servicios desde es muy elevada, pero la estabilización de personal en 48 consistorios el año pasado y la «dificultad para adaptarse a nuevos usuarios digitales» ha conllevado un plus de esfuerzo. No hay que olvidar, tal y como remarca la jefa del Sajuma, Mónica Mediavilla, que el 80% de los pueblos de la provincia tienen menos de 500 habitantes. Por no hablar de que muchos secretarios municipales «atienden a varios ayuntamientos» y no dan abasto.

El área con mayor volumen de actividad fue la de Informática, con 8.293 asistencias y 800 salidas a la provincia en 2024. Aparte de solventar problemas relacionados con equipamientos o configuración de redes, una de las grandes funciones de este departamento fue poner en marcha distintas aplicaciones destinadas a materias de vital importancia como contratación, gestión de expedientes o contabilidad.

Uno de los proyectos más ambiciosos dentro de esta apartado fue la tramitación de fondos europeos, por valor de 861.000 euros, para dotar de sistemas de almacenamiento masivo en red a 268 ayuntamientos o potenciar la seguridad en línea. Por otro lado, se emitieron más de 2.500 certificados electrónicos de funcionarios, sellos de órgano y representantes de las administraciones locales.

También genera amplia carga de trabajo el área Económica, Financiera, Contable y Padrón. Con 5.961 asistencias, el 29% del total, 148 entidades locales requirieron sus servicios el pasado ejercicio para sacar adelante sus presupuestos y remitirlos al Ministerio de Hacienda. Cabe destacar además que la Diputación recibió una ayuda Next Generation de un millón de euros -con un anticipo de la mitad en 2024- para impulsar el Proyecto Europeo del Padrón en todos los municipios de la provincia.

Algo más de 4.000 intervenciones se efectuaron dentro del área Jurídica, que engloba la Secretaría de Intervención y Central de Compras. La mayoría de asuntos (3.069) estuvieron relacionados con elaboración de modelos de expedientes, ordenanzas, pliegos y documentación administrativo. No obstante, también se potenció el servicio de cajero móvil, fruto de un convenio con CaixaBank por un importe anual de 103.637 euros, para atender a 46 localidades que suman 8.500 habitantes a través de 16 rutas. Según las estimaciones del Sajuma, se recorre una media de 3.700 kilómetros al mes.

En la parte técnica, que acaparó el 13% de las asistencias, Urbanismo se reveló una vez más como un «servicio muy demandado» con 146 expedientes, 30 más respecto a 2023. En materia de Medio Ambiente, el proyecto de mayor calado fue el desarrollo de sistemas de depuración, valorado en un millón de euros anuales, gracias al protocolo establecido con la Junta de Castilla y León para tal fin.

La Memoria del Sajuma también pone de relieve la importancia del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la ciudad romana de Clunia. Con un presupuesto global de 2,4 millones, pivota sobre cuatro ejes relacionados con la transición verde y sostenible, la mejora de la eficiencia energética, la transición digital y la competitividad. Del mismo modo, se destaca el papel supervisor del ente provincial durante la rehabilitación del Consulado del Mar, que supuso un desembolso superior a los 2 millones y con 516.668 euros vía fondos Next Generation.

Pese a tratarse de un organismo «silencioso», el diputado responsable del Sajuma, Jesús María Sendino, se muestra partidario de «mejorar cada uno de los servicios que aportamos». Sobre todo en los ayuntamientos más pequeños que «no disponen de medios económicos y profesionales adecuados para atender la gran diversidad de problemas que surgen en los municipios».