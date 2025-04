Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La pancarta amarilla que urge la culminación de los cuatro tramos pendientes de la autovía A-12 entre Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) y Burgos capital volverá a desfilar este viernes en Ibeas de Juarros. Tras más de un mes de parón, el Ayuntamiento ha promovido una nueva concentración, a partir de las 19 horas, con el objetivo de visibilizar el malestar de los vecinos cortando la N-120 que parte el pueblo en dos. Durante media hora, los manifestantes deberán facilitar el tránsito cada cinco minutos, tanto a peatones como a vehículos, en los tres pasos de cebra disponibles en la vía.

Al igual que en otros municipios como Belorado, los vecinos de la comarca de Juarros llevan saliendo a la calle desde el pasado mes de agosto, una vez a la semana, para exigir al Ministerio de Transportes que no demore más una intervención que acumula décadas de retrasos e incumplimientos. De momento, no parece que el Gobierno central tenga demasiada prisa en agilizar los plazos. De hecho, el tramo entre Santo Domingo de la Calzada y Villamayor del Río no estará operativo, salvo sorpresa, hasta el año que viene. Y aún quedan los otros tres que deben transcurrir por Villafranca Montes de Oca e Ibeas hasta conectar con la autovía BU-30 en la capital.

El hartazgo vecinal es palpable desde hace mucho tiempo. «Te juegas la vida literalmente», remarcaba el pasado verano, en declaraciones a este periódico, el alcalde de Ibeas, José Ignacio Colina, poniendo como ejemplo el peligroso cruce de la carretera BU-V-8002, vía de acceso a la comarca. Aparte, la siniestralidad en la N-120 se sitúa por encima de la media. Se trata, tal y como constata la Dirección General de Tráfico (DGT) año tras año, de una de las vías con mayor número de accidentes de la provincia.

El último siniestro, de hecho, tuvo lugar el domingo. En plena operación retorno de las vacaciones de Semana Santa, dos adultos (59 y 24 años) y un menor (9) resultaron heridos poco antes de las 12 del mediodía a raíz de una colisión entre dos turismos. Por si fuera poco, también hubo un camión involucrado. Finalmente, las tres víctimas fueron evacuadas al Hospital Universitario de Burgos (HUBU) en helicóptero, UVI móvil y ambulancia de soporte vital básico.

He aquí el caso más reciente de una larga lista. Ante este panorama, las concentraciones que se han llevado a cabo en Ibeas y Belorado no solo se circunscriben a sus propios términos municipales. Lo habitual es que los vecinos de otras localidades se sumen al tratarse de una reivindicación compartida y ajena a colores políticos. Lo que se busca, básicamente, es reclamar al Gobierno la consolidación total de la ansiada autovía del Camino de Santiago.

Mientras tanto, el Partido Popular juega su papel desde la oposición poniendo el grito en el cielo. No en vano, los senadores burgaleses también han planteado alguna que otra sugerencia como la del pasado mes de febrero. Se trataría, tal y como detalló Javier Lacalle, de trasladar la circunvalación proyectada en Ibeas algo más de dos kilómetros con el fin de evitar el tránsito diario de 15.000 vehículos, casi la mitad camiones. Según Lacalle, apostar por esta alternativa no demoraría los plazos aunque sí encarecería el proyecto en unos 15 o 0 20 millones de euros.