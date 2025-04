Santonja anima a que se pidan ayudas a su Consejería para rehabilitar la Pirámide de los Italianos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, animó hoy a los gestores de la Pirámide de los Italianos, la Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica, a solicitar la línea de ayudas de su departamento para la rehabilitación de este monumento franquista declarado Bien de Interés Cultura (BIC) en esta legislatura.

La procuradora de Vox Susana Suárez, en su pregunta en el pleno de las Cortes, acusó al consejero de “mirar para otro lado” después de dejar su partido y seguir en la Junta bajo el respaldo del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

Suárez argumentó que, desee la declaración como BIC en 2024, las visitas al monumento, situado en el norte de Burgos, se han disparado y recordó que se trata de un espacio que está muy deteriorado por el paso del tiempo y el vandalismo, pero acusó de “no hacer nada”, según recoge Ical.

Además, afeó al consejero que no reciba a los gestores que le han pedido una reunión para presentarle el proyecto de reforma y solicitar ayudas, y explicó que la Asociación va a deslindar la parcela y poner cámaras de protección, si bien indicó que necesitan apoyo institucional.

El consejero, que recibió la pregunta “con satisfacción”, argumentó que se dijo al arquitecto de la Asociación que están a su disposición dos líneas de subvenciones de la Consejería, y recordó que son de concurrencia competitiva y que es igual para todos los que las pidan.

Santonja manifestó a la procuradora que no tiene ningún problema en hablar de este monumento y señaló que las ayudas se resolverán “con justicia y transparencia”. mientras que Suárez confió en que no haga “un Ayuso” como la presidenta madrileña con el Valle de los Caídos. “Estamos por el trabajo no por el ruido y los líos”, remató el consejero.