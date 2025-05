Sor Amparo, la monja expulsada de Belorado: "Pablo de Rojas decía que el papa Francisco es un payaso"

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Le pilló "de imprevisto", pero no tardó en darse cuenta de que "lo tenían todo planeado". Y no dudó en plantar cara, oponerse al cisma en ciernes que se estaba cociendo, dejando clara su postura. Lo que jamás hubiese imaginado Sor Amparo es que acabaría siendo expulsada del monasterio de Belorado cuando la exabadesa, Sor Isabel de la Trinidad (Laura García de Viedma), inició un inesperado cambio de rumbo junto al falso obispo Pablo de Rojas y José Ceacero, popularmente conocido como el cura barman.

El desencuentro con el fundador de la Pía Unión fue inmediato. No aceptó que De Rojas dejase claro que "mandaba él" y mucho menos que dijese que "(el papa) Francisco es un payaso". Sor Amparo, que "prometió obediencia incondicional al sucesor de San Pedro", salió de la estancia con un "gran dolor".

Dispuesta a arropar al arzobispo de Burgos y presidente de la Comisión Gestora, Mario Iceta, durante su declaración ante la jueza de Briviesca tras ser denunciado por sus excompañeras, Sor Amparo recordaba que se plantó ante Ceacero para espetarle: "No admito nada de eso". Para su sorpresa, Sor Isabel salió en defensa de la Pía Unión y así se lo hizo saber de inmediato. "Ya no soy tu abadesa", le dijo mientras el falso obispo se crecía: "Si no está contenta, tiene que marcharse".

Sor Amparo remató en Castil de Lences, contra su voluntad, antes de regresar a Vitoria, donde había residido en calidad de Clarisa durante más de dos décadas. Un año después del sonoro cisma, no puede evitar acordarse de quienes fueron sus hermanas. "Las quiero mucho, pero me da una pena enorme que hayan tomado este camino", subraya antes de confesar que, según le consta, "llevaban cuatro años planeándolo".