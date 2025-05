El PP acusa al PSOE de "generar alarma" sobre el plan de empleo de Diputación

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

El equipo de Gobierno de la Diputación de Burgos ha querido salir al paso de lo que califica como "argumentos infundados" para generar "alarma social" por parte del PSOE que, a través de su portavoz, Nuria Barrio, señaló que el plan de empleo se había aprobado sin la autorización preceptiva de la Junta.

A través de una nota de prensa, el PP afirma que "no es cierto" que falte permisos, ya que el procedimiento "exige dos requisitos fundamentales". Por una parte, que no se incurra en inestabilidad financiera, requisito que "la institución cumple sobradamente" y por otro, que no exista duplicidad con respecto a una competencia propia de la Junta de Castilla y León. La Diputación "cumple escrupulosamente con ambos requerimientos".

Del mismo modo se añade que la Diputación "mantiene una comunicación constante y fluida con la Junta de Castilla y León, así como con los ayuntamientos de la provincia". A su vez, es "plenamente consciente de la importancia de los planes de empleo", por lo que trabaja "con la máxima diligencia para que los procedimientos administrativos no supongan ningún retraso injustificado en la contratación de personal para servicios esenciales".

El PP lamenta que se utilicen "argumentos infundados para generar alarma social y desconfianza entre los vecinos del medio rural, método por otra parte muy utilizado por el grupo socialista". Y recuerda que la Diputación "actúa siempre con responsabilidad, transparencia y rigor, cumpliendo con todos los requisitos legales y administrativos", como así ha hecho con el plan de empleo.

En respuesta a Barrio, que acusó al equipo de Gobierno de actuar como "los malos estudiantes, que dejan todo para el último día", el PP responde que "la Diputación de Burgos ha venido ofreciendo diferentes opciones y vías para que los ayuntamientos puedan contratar personal con la máxima agilidad y legalidad posible, buscando nuevas opciones para que los municipios que renunciaban a la subvención de empleo tradicional, puedan beneficiarse ahora de esta nueva modalidad de contratación".

Asimismo, recuerdan a la portavoz del PSOE, cuando señala que se tardarán dos meses en poder contratar, que las contrataciones deberán cumplir los siguientes requisitos: "Los contratos de trabajo deberán estar suscritos en el período comprendido entre la fecha de aprobación del presente Plan por el órgano competente y el 01 de octubre de 2025, y fueron aprobados por Junta de Gobierno el pasado 12 de mayo de 2025".

Del mismo modo, el PP recuerda que "la Diputación ha trabajado en coordinación con la Junta de Castilla y León para cumplir con los informes preceptivos, como el de estabilidad económica y el de no duplicidad, imprescindibles para garantizar la correcta ejecución del plan de empleo".