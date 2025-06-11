Estos son los proyectos que aspiran a revitalizar los pueblos del entorno de Garoña

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

En tiempo y forma estará operativo, por completo, el Plan de Sostenibilidad Turística de Destino vinculado al entorno de la central nuclear de Garoña. De ello presume el presidente de la Diputación, Borja Suárez, que enumeraba los proyectos incluidos en una iniciativa cuyo coste global asciende a 3,2 millones, de los que más de 2,8 corresponden a fondos europeos Next Generation.

Hasta 23 municipios de los territorios de Las Merindades y Bureba-Ebro se sumaban a una propuesta diseñada para revitalizar económicamente la zona de la provincia afectada por el cierre de las citadas instalaciones, allá por 2013. "Nació como un trasunto del malogrado Plan Garoña que debía impulsar el Gobierno de España", recordaba el responsable de la institución provincial, que aprovechó para señalar el "error" que supuso el desmantelamiento "ideológico" de la central.

Sin noticias de medidas concretas amparadas en el protocolo rubricado por los municipios del entorno con el Ministerio de Transición Ecológica, la Diputación optó por actuar por su cuenta y aprovechar las ayudas europeas para dinamizar las comarcas implicadas con un total de 18 proyectos que tres años después de idearse estarán en pleno funcionamiento. Todo un "reto" de gestión que Suárez atribuía al buen hacer del "magnífico equipo de Sodebur, que lo asumió y ha sido capaz de afrontarlo".

Todas las iniciativas contempladas en el Plan de Sostenibilidad Turística de Destino de Garoña están ya licitadas -de hecho, el 70% se han ejecutado- con el propósito de que antes de que acabe el año el proyecto esté en marcha de forma íntegra.

En concreto, Suárez enumeró las medidas implementadas o "a punto", tales como la instalación de seis observatorios de aves en Quintanaelez, Pancorbo, Santa María de Garoña, Oña, San Zadornil y Tartalés de Cilla; la adecuación de cuatro caminos como vías ciclistas en Medina de Pomar, Cillaperlata y Frías o la puesta en servicio de una embarcación electrosolar de 60 plazas para paseo fluvial por el embalse de Sobrón, con un presupuesto de 408.000 euros, en colaboración con el ayuntamiento de Valle de Tobalina que aporta 68.000 euros. "Será transferida al Ayuntamiento del Valle de Tobalina en los próximos días para su explotación y pronto habrá un viaje inaugural", anunciaba el presidente de Diputación.

Citó además el suministro de 51 bicicletas eléctricas para alquiler en seis ubicaciones: Oña, Cubo de Bureba, Frías, Santa Gadea, Pancorbo y Busto de Bureba; la realización de consultorías en sostenibilidad energética para establecimientos turísticos; la adecuación del albergue juvenil en Busto de Bureba; o la construcción del albergue de la Naturaleza en el edificio anexo a la Casa del Parque de San Zadornil, con un presupuesto de licitación de 495.000 euros, ejecutado en colaboración con la Fundación Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León, que aportará 195.000 euros.

El listado lo completan la creación de tres áreas de autocaravanas y ampliación de una existente en Medina, Santa Gadea, Silanes y Miraveche, "con el fin de dotar de servicios a este tipo de viajeros"; la instalación de vías ferratas en Oña, Pancorbo, Tobera, Bozoó y Silanes que "convertirán el territorio en un referente nacional", según destacó Suárez; el suministro de plataforma digital de gestión turística inteligente del destino con chatbot y planificador de viajes, "que incluye, además, siete pantallas interactivas, diez contadores y aforadores de personas, seis gafas de realidad virtual y cinco tablets para oficinas de turismo"; un plan formativo para profesionales y emprendedores del sector turístico; el estudio y análisis de la experiencia del visitante y la reputación turística online del destino; la elaboración de un Plan de marketing turístico para Territorio Obarenes; la contratación de servicios de publicidad en autocares de líneas regulares de transporte de pasajeros por carretera (con ALSA); y la promoción mediante prescriptores que han realizado dos viajes de familiarización logrando más de 5 millones de visualizaciones.

Preguntado por las últimas licitaciones efectuadas, Suárez indicó que son dos y se destinarán a la adecuación de una nueva vía ciclista que transcurre por seis municipios y cuenta con un presupuesto aproximado de 135.000 euros y a la correspondiente promoción y comercialización de productos turísticos para poner en valor los diferentes recursos generados por las actuaciones impulsadas.