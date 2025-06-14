Muere una mujer en Burgos cuando hacía escalada

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una mujer de 56 años ha fallecido cuando se despeñó varias decenas de metros en la vía ferrata de Silanes, en el término municipal de Miraveche. El centro de emergencias del 1-1-2 recibió una llamada a las 13:03 horas que informaba de la caída de esta mujer en la vía de escalada 'Miraveche-Silane', que ha quedado inconsciente a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico y se encuentra en una zona de difícil acceso por tierra para los servicios de emergencias.

Se comunica el incidente al Centro Coordinador de Emergencias, desde el que se envía el Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta de Castilla y León con el helicóptero de salvamento y un equipo de rescate a bordo. De la misma manera, Emergencias Sanitarias activa también un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico y la Guardia Civil envía a la zona patrullas en apoyo.

Tras localizar el lugar en el que se encuentra herida la escaladora accidentada, el helicóptero de rescate desciende para realizar un vuelo estacionario que facilite el descenso a tierra de los rescatadores. Éstos prestan una primera asistencia a la herida para, a continuación, izarla al helicóptero en camilla mediante maniobra de grúa.

Desde allí, vuelan hasta la localidad de Silanes, donde aguarda el helicóptero sanitario de Emergencias Sanitarias, cuyo personal sanitario confirma finalmente el fallecimiento de la escaladora.