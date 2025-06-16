El Brujo corona el cartel del II Geofest

La programación del II GEOFestival de Artes Escénicas del Geoparque Las Loras se presentó en Albacastro con la actuación del pianista Nâch VíkingVICTORIA DÍAZ

La iglesia de San Pedro Apóstol del despoblado municipio burgalés de Albacastro acogía la presentación de la programación del II GEOFestival de Artes Escénicas del Geoparque Las Loras (Geofest), que, tras el éxito de su estreno en 2024, regresa este año con una decena de propuestas y la firme intención de acercar la cultura al medio rural burgalés y palentino.

El evento duplica su calendario de actividades respecto a la primera edición y vuelve a apostar por el teatro y la música para dinamizar el verano en un total de nueve localidades. El resultado es una agenda de lujo encabezada por la actuación del dramaturgo Rafael Álvarez El Brujo.

Concretamente, el público podrá ver a "uno de los mejores artistas de nuestro país", según los organizadores, el 30 de agosto a las 20 horas, en la iglesia de Santa María La Mayor de Sargentes de la Lora. Allí llevará a escena 'El viaje del Monstruo Fiero', una pieza que, a partir de una loa de Lope de Vega, propone un viaje por el Siglo de Oro. "Desde Quevedo a Cervantes, pasando por Santa Teresa y San Juan de la Cruz, el actor cordobés mostrará la magia y el misterio del teatro clásico, e invitará al espectador a descubrir el monstruo fiero que habita en cada actor", detallan desde el Geofest.

Rafael Álvarez El Brujo, en 'El viaje del Monstruo Fiero'SERGIO PARRA

El monólogo de Rafael Álvarez El Brujo pondrá el broche de oro a una programación cultural que arrancará el 19 de julio en la localidad palentina de Helecha de Valdivia, donde la compañía de teatro clásico de improvisación, Impromadrid, interpretará 'Por la gracia'. Esta primera cita será a las 20 horas en la iglesia de San Pantaleón. El siguiente sábado, 26 de julio, Alba Roben y Raquel del Pino ofrecerán un concierto acústico de soprano y guitarra clásica en la iglesia de San Miguel de San Martín de Humada, también a las 20 horas.

Para comenzar agosto, el sábado 2, en Quintanas de Valdelucio, la propuesta será doble. Por la mañana, a las 12 horas, en los exteriores de la iglesia de Santa Leocadia, el público podrá conocer a la Compañía Mala Brigo y su circo teatralizado 'De algodón y caucho'. A las 20 horas, el cantautor Carlos Bueso dará un concierto en el interior del citado templo.

El sábado 9 de agosto, la iglesia de San Lorenzo de Fuenteodra (de la que, por cierto, surgió el proyecto de gestión cultural 'La Dama de Las Loras, del abandono al referente cultural', respaldado por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León y en el que se enmarca el GEOFest), acogerá a las 20 horas el espectáculo de dramaturgia musical inmersiva 'Notre Dame de París'.

El siguiente fin de semana, con motivo de la festividad de Nuestra Señora, el GEOFest volverá con dos actividades: un concierto de Piri Piri Folk y el dúo Entre Dos Mares que tendrá lugar en la iglesia de Santa María La Mayor de Fuenteurbel el viernes 15 de agosto y un tributo a la música de cine a cargo de Magic and Mystery Orchestra que tendrá lugar en la iglesia de Santa María de Mave (Palencia) el sábado día 16. Ambas citas también tendrán lugar a las 20 horas.

Silberius de Ura recalará con su proyecto Neonymus en la iglesia de Escalada.NOELIA JIMÉNEZ

Otro de los actos destacados será el previsto para el sábado 23 de agosto en la iglesia de Santa María La Mayor de Escalada. Allí recalará, a las 20 horas, el singular proyecto musical de Silberius de Ura, Neønymus, donde el artista fusiona su personalísima voz con una atrevida combinación de tecnología e instrumentos insólitos, para crear una banda sonora evocadora de un pasado remoto común. Y aunque Rafael Álvarez El Brujo será el encargado de cerrar la programación estival del II GEOFest, este año el evento lanza también una cita otoñal. ‘GEOFest Manta’ se celebrará en Fuenteodra el domingo 12 de octubre a las 12 horas y acercará hasta La Dama de las Loras el concierto teatralizado 'Ellas mienten como mienten los boleros' de Inés León.

Las entradas para todas las actividades -excepto para las de El Brujo y la Compañía Mala Brigo, que tendrán un precio único de 20 y 5 euros, respectivamente- costarán 12 euros para los adultos y 6 euros para los menores. Los tickets se pueden adquirir al inicio de cada función hasta agotar localidades o de manera anticipada a través del número de teléfono 616 201 542.

El GEOFest es un proyecto cultural por y para Las Loras subvencionado por la Junta de Castilla y León, promovido por la Asociación Cultural Manapites y Evita Produce, patrocinado por Galletas Gullón y en el que colaboran el Geoparque Las Loras, la Archidiócesis de Burgos, la Fundación Nártex, la Diputación de Palencia, los Grupos de Acción Local Adeco Camino y ACD Montaña Palentina, Sodebur (Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos) y los ayuntamientos de Aguilar de Campoo, Humada, Pomar de Valdivia, Valle de Valdelucio, Rebolledo de la Torre, Báscones del Tozo, Sargentes de la Lora y Valle de Sedano.