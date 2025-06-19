El pequeño pueblo de Burgos de 7 vecinos que recibe 100.000 euros de un donante para la torre de su iglesia

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La localidad burgalesa de Fuenteodra, con tan sólo siete habitantes censados, ha recibido de un único donante la cantidad de 100.000 euros para restaurar la torre de su iglesia en lo que supone la última fase de consolidación del templo, popularmente conocido como la Dama de las Loras.

Este pueblo burgalés de la comarca de Páramos y perteneciente al municipio de Humada, ya rescató hace cinco años su templo gótico del siglo XV de San Lorenzo Mártir de la ruina, para lo que se puso en contacto con la asociación Hispania Nostra para iniciar una campaña de micromecenazgo con el objetivo de alcanzar 30.000 euros en donativos, pero que alcanzó los 51.000 euros.

Cabe recordar que en aquella ocasión también una donación anónima de cerca de 10.000 euros permitió completar los 38.571 euros necesarios para arreglar la cubierta de la iglesia de Fuenteodra.

Detrás de este éxito estaba la asociación cultural 'Manapites', que habían formado los siete vecinos de Fuenteodra liderados por uno de ellos, Javier Maisterra, un ingeniero de montes que se negaba a que el templo, cerrado desde hacía 15 años por su penoso estado, terminara por venirse abajo.

Así, tras recibir los donativos, se llevaron a cabo las primeras obrsa de consolidación del templo, que supuso su salvación, pero ahora, la asociación cultural Manapites ha emprendido otro proyecto, que supondrá la última fase de consolidación de la iglesia y pasa por restaurar íntegramente su torre.

Una profunda grieta recorre de arriba a abajo la estructura y los vecinos se proponen ahora la ejecución del atirantado de muros, la reapertura de la portada, actuaciones consolidación en fábrica exterior e interior y consolidación de bóvedas y arco en coro y campanario.

NUEVA CAMPAÑA

Por eso han acudido nuevamente a la asociación Hispania Nostra para lanzar una campaña de micro mecenazgo que les permita conseguir los 46.331 euros que necesitan antes del 23 de julio.

A los pocos días de comenzarla han recibido la "sorprendente" noticia de que un donante ha decidido aportar 100.000 euros para el proyecto, ha informado en un comunicado recogido por Europa Press la asociación Hispania Nostra.

Pese a ello, la campaña continúa porque aún queda por arreglar todo el interior del templo. La asociación cultural Manapites ha señalado que desde que comenzó la andadura en el año 2019 han logrado reunir en torno al proyecto "una amplia base social de seguimiento y apoyo, que incluso trasciende fronteras", lo cual les da "mucho ánimo" para continuar, "a la vez que una enorme responsabilidad".

"Hemos de sentirnos orgullosos de haber sido capaces de llegar a tiempo y salvar del colapso a esta joya de más de 500 años de antigüedad que a punto estuvo de desaparecer ante nuestros ojos como consecuencia directa del abandono y el olvido de esa triste España vaciada que lo devora todo", ha concluido el colectivo.