'Clvnia Cultural' llena de actividad los yacimientos romanos este verano

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un año más, 'Clvnia Cultural' llenará de actividad los yacimientos romanos este verano. La Diputación Provincial de Burgos celebrará una nueva edición del Festival, que tendrá lugar los días 8, 9, 10, 15 y 16 de agosto en el Teatro Romano de la antigua ciudad de Clunia.

Las entradas están a la venta desde el 24 de junio y al igual que el año pasado, el objetivo es llenar el teatro en cada una de las actuaciones. Las entradas mismas están disponibles en el propio Yacimiento así como en la Fundación Caja de Burgos de Burgos capital y Aranda de Duero.

Como en anteriores ediciones, existe la posibilidad de acudir en transporte público desde Burgos y como novedad, desde Aranda de Duero y Miranda de Ebro, siempre y cuando exista demanda por parte de los espectadores.

Las actuaciones que se podrán disfrutar serán 'La Aparición' (Verbo producciones), 'Ricardo III' (La Atalaya), 'Operetta' (Col de teatre), 'Farra' (Compañía Lucas Escobedo) y 'La Venganza de Don Mendo' (El perro producciones). Es decir, dos comedias, una tragedia y dos espectáculos que combinan música y teatro.

Además, se han programado rutas teatralizadas. 'Un paseo por Clunia' quiere convertir el yacimiento en un espacio eficiente y cercano con el que pueda disfrutar toda la familia, aprendiendo y educando de una manera divertida, que además les permitirá descubrir lo qué fue la antigua ciudad romana de Clunia. Se puede disfrutar de las rutas a través de pases de mañana y tarde todos los sábados y domingos desde el 2 de agosto al 14 de septiembre, inclusive.

'Clunia Cerca de ti' nació con la finalidad de extender la actividad del Festival de Verano de Clunia a las entidades locales colindantes a la antigua ciudad romana mediante teatro de calle, música y diversos espectáculos contando con compañías nacionales e internacionales que nos brindan la oportunidad de estrenar sus espectáculos por primera vez en España. De esta manera los pueblos de Hinojar del Rey, Arauzo de Salce, Arauzo de Miel, Arauzo de Torre, Arandilla, Peñaranda, Quintanarraya, Huerta de Rey, Coruña del Conde, Peñalba de Castro, Baños de Valdearados y Caleruega; serán los escenario de las actuaciones del programa.

Por otro lado, desde el equipo de investigación se realizarán una serie de talleres enfocados a toda la familia con los que se quiere dar a conocer distintos aspectos de la cotidianeidad romana, de su día a día y de esa forma de actuar y pensar de la que somos herederos. Los talleres se llevarán a cabo tanto en el yacimiento de Clunia como en algunas entidades cercanos al yacimiento.

En la presente edición se va a celebrar elcurso 'Teatros romanos: comprender el pasado para diseñar el futuro' en colaboración con la Universidad de Burgos, del 22 al 24 de julio.