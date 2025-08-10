Herido en Burgos ciclista tras ser arrollado por un turismo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un ciclista de 69 años fue evacuado al Hospital Universitario de Burgos tras ser arrollado por un turismo. El centro de emergencias del 1-1-2 recibió un aviso a las 12.44 horas en el que se informaba del atropello de ciclista por un turismo en la vía verde en Escaño.

El centro de emergencias del 1-1-2 avisaba a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl que movilizaba una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico.

El ciclista, de 69 años, es trasladado posteriormente en ambulancia soporte vital básico al hospital de Cruces.