Herido en Burgos ciclista tras ser arrollado por un turismo
El accidente se produjo en una vía verde en Escaño
Un ciclista de 69 años fue evacuado al Hospital Universitario de Burgos tras ser arrollado por un turismo. El centro de emergencias del 1-1-2 recibió un aviso a las 12.44 horas en el que se informaba del atropello de ciclista por un turismo en la vía verde en Escaño.
El centro de emergencias del 1-1-2 avisaba a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl que movilizaba una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico.
El ciclista, de 69 años, es trasladado posteriormente en ambulancia soporte vital básico al hospital de Cruces.