La Guardia Civil rescata en Burgos a dos senderistas desorientados

Agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Burgos auxiliaron a dos senderistas desorientados en el Monte de Santiago la tarde del domingo.

El aviso entró por la tarde, a través del COS de la Comandancia de Burgos se coordinaron las patrullas de la Guardia Civil, que se desplegaron por el Monte de Santiago, en Berberana, en coordinación con Protección Civil y con los Bomberos de Álava, para hacer una búsqueda a pie.

Después de cerca de 40 minutos de búsqueda por el bosque, los excursionistas fueron localizados en buen estado y fueron evacuados en una patrulla hasta la entrada del monte.