Detenidos tres menores en Burgos por intentar quemar a una persona sin hogar y arrasar un puesto ambulante

La Policía ha detenido en Miranda de Ebro a tres menores de edad, a dos de ellos les imputa un delito de intento de homicidio y a los tres otro de odio por aporofobia y xenofobia tras quemar un puesto ambulante durante las fiestas de San Juan del Monte.

En ambos casos, los detenidos lo grabaron y se puede escuchar en uno de los vídeos previos a la quema del puesto ambulante frases como “vamos a quemar unos panchos” y “vamos a matarlos”, lo que refuerza la hipótesis de la agravante de delito de odio por racismo.

Según la información facilitada por la Policía, el primero de los ataques se produjo el pasado 22 de abril, a las 00.40 horas. Una persona sin hogar que habitualmente duerme en la calle fue víctima de un ataque incendiario mientras dormía cerca de la estación de autobuses.

Cuando se desplazaron dotaciones policiales al lugar, la víctima del ataque contó a los agentes que habían sido dos personas, dos varones, las que se habían acercado al lugar. A continuación le lanzaron una caja de cartón en llamas que previamente habían preparado con papeles y la habían rociado con líquido inflamable.

De hecho, hubo un testigo que les vio cómo manipulaban el cartón, prenderle fuego y posteriormente lanzarlo directamente sobre la víctima. Como consecuencia del ataque perdió el sacó de dormir y una manta, aunque afortunadamente no resultó herido de gravedad.

Dos de los menores detenidos fueron los presuntos autores de ataque, además grabaron la agresión mientras se reían y se burlaban de la víctima, lo que deja patente, según los investigadores, que se les puede imputar un delito de intento de homicidio agravado con un delito de odio por aporofobia.

Estos dos menores y un tercero, también detenido en esta operación policial, protagonizaron otro grave incidente durante las fiestas de San Juan del Monte. El 9 de junio, a las 4.00 horas, una mujer de origen peruano, propietaria de un puesto ambulante, denunció que mientras dormía en la furgoneta frente al puesto, escuchó ruidos y cuando salió afuera vio que su negocio estaba en llamas.

Otros vendedores intentaron apagar el incendio, que se propagó con mucha velocidad, y puso en peligro las vidas de las personas que dormían en los puestos.

La rápida intervención de las dotaciones de la Policía Nacional que acudieron al lugar evitó daños mayores. Efectivos del parque de Bomberos de Miranda de Ebro sofocaron el incendio, que provocó unas pérdidas económicas de más de 35.000 euros. La denunciante contó a los agentes que otra mujer de un puesto cercano al suyo habría recibido amenazas racistas días antes del incendio.

La investigación de la Brigada Local de la Policía Judicial de la comisaría de Miranda de Ebro dio con la detención de tres menores de edad, dos de ellos implicados en el ataque a la persona sin hogar del 22 de abril, a los que se les imputan un delito de daños agravado por un delito de odio por xenofobia.

Los tres han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores de Burgos, que instruye las diligencias correspondientes y ha decretado su ingreso inmediato en un centro de menores.

