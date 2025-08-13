Dos heridos en un accidente en Loma de Montija
Los servicios sanitarios atienden a un hombre y una mujer, que tras quedar atrapados en el vehículo lograron salir por sus propios medios
Dos personas una resultado heridas en un accidente de tráfico en Burgos. El accidente se registraba a las 11.30 horas, cuando el centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada en la que se informaba de un accidente, el vuelco de un turismo, en Loma de Montija, término municipal de Merindad de Montija, en la carretera BU-542, kilómetro 1.
En el aviso se habla de dos personas heridas conscientes y atrapadas, varón y mujer de unos 60 años, según lo que explica la persona que llama al 1-1-2.
Posteriormente, con los bomberos de camino, nuevas llamadas informan de que ambas personas se hallan ya fuera del vehículo. El centro de emergencias avisó a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Burgos -que han movilizado a los voluntarios de Medina de Pomar- y de Miranda de Ebro y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.