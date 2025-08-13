Dos heridos en un accidente en Loma de Montija

Archivo - Sucesos.- Dos heridos en un accidente en Loma de Montija1-1-2 - Archivo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos

Dos personas una resultado heridas en un accidente de tráfico en Burgos. El accidente se registraba a las 11.30 horas, cuando el centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada en la que se informaba de un accidente, el vuelco de un turismo, en Loma de Montija, término municipal de Merindad de Montija, en la carretera BU-542, kilómetro 1.

En el aviso se habla de dos personas heridas conscientes y atrapadas, varón y mujer de unos 60 años, según lo que explica la persona que llama al 1-1-2.

Posteriormente, con los bomberos de camino, nuevas llamadas informan de que ambas personas se hallan ya fuera del vehículo. El centro de emergencias avisó a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Burgos -que han movilizado a los voluntarios de Medina de Pomar- y de Miranda de Ebro y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.