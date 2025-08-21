Más de un tercio de los puestos de trabajo de la Diputación están sin cubrir

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Uno de cada tres puestos incluidos en la plantilla de la Diputación de Burgos están sin cubrir. Sin ser una sorpresa, ni siquiera una situación reciente, el elevado volumen de vacantes, 362 de 997 plazas, daba pie al PSOE a urgir soluciones al PP, al frente de la Institución Provincia, para modificar una inercia que "afecta de manera importante a su funcionamiento". "Es imposible que en estas circunstancias se trabaje de manera óptima, a no ser que la dimensión de los recursos necesarios esté mal calculada", señalaba la portavoz socialista, Nuria Barrio, para reclamar -tras la modificación del presupuesto aprobada en la última comisión de Hacienda- la convocatoria inminente de distintos puestos.

Proponía priorizar los de Técnicos de Administración General (con 15 vacantes de 28 plazas), dado el peso que estos profesionales tienen en la tramitación de los expedientes de distintas áreas, administrativos (con 23 sin cubrir de 62) y auxiliares administrativos, médicos para las residencias, pues solo hay 3 de los 6 contemplados para los cinco centros cuya gestión asume la Diputación, y, "sobre todo", dadas las circunstancias, los diez de bomberos.

Barrio instaba a incluir estos últimos en la Oferta Pública de Empleo de este mismo año, como un primer paso hacia la "necesaria" profesionalización de "todos los parques" de la provincia. "Las razones son obvias. Necesitamos disponer de buenos medios en nuestra provincia en materia de extinción de incendios y también de prevención y de vigilancia, que es la pata de la que flojea la comunidad autónoma. A ver si ayudando desde las diputaciones se pueden tener unos recursos más dignos para evitar situaciones como las que estamos viendo en las últimas semanas. En cualquier momento se puede producir una desgracia y estamos a tiempo de actuar para evitar que nos tengamos que echar las manos a la cabeza. Aunque se mantenga la figura del bombero colaborador o mal llamado voluntario, los parques deben estar dirigidos por un profesional", relató.

De vuelta a la falta de personal en términos generales, la diputada provincial socialista destacó también la situación del Servicio de Intervención, con 13 plazas cubiertas de 16, datos que contrastan con otras instituciones de tamaño similar como la de Salamanca (22 plazas) o la de Valladolid (24 plazas). A juicio de la socialista, esta escasez "provoca una dilatación en la tramitación de expedientes y la resolución de convocatorias".

54 millones para planes provinciales

Por su parte, el también representante del PSOE Javier Lezcano hizo públicas las exigencias que van a trasladar al equipo de Gobierno para que la próxima convocatoria de planes provinciales cuente con su respaldo. Tras criticar de nuevo el "recorte brutal" del 30% en los dos últimos años, la formación propone que la dotación presupuestaria para la nueva convocatoria bienal 2026-2027 sea de 47 millones de euros, más la compensación por las pérdidas de IPC, lo que elevaría el total a unos 54 millones de euros, al margen de la cuantía que podría destinarse a materializar el anuncio lanzado por el presidente de la Diputación, Borja Suárez, de remunerar la labor de los alcaldes, medida de la que "ocho meses después no sabemos nada más", lamentó.

Además, solicita anticipar el 90% de la totalidad de las ayudas concedidas en el primer semestre de 2026 para dotar de liquidez a los ayuntamientos beneficiarios y que estos puedan agilizar las contrataciones que precisan para acometer la inversión y publicar las bases en octubre o noviembre de este año, en lugar de marzo del año próximo, para que las administraciones locales puedan disponer de más tiempo para su gestión.

En cuanto a las entidades menores, el PSOE reivindica un incremento en la dotación anual a siete millones de euros, medio más que en 2025, cuando sí que se atendió su propuesta y votó a favor de esta línea de apoyo.

Por otra parte, Lezcano pedía una prórroga general hasta el 30 de marzo de 2026 para la ejecución de los proyectos de la convocatoria de caminos, "dado el retraso que ha sufrido y la falta de maquinaria disponible!.