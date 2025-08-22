Ribera del Duero celebra la VIII edición de su gran fiesta de la vendimia en Aranda de Duero

Publicado por Alba Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La VIII edición de la Gran Fiesta de la Vendimia 2025, uno de los grandes hitos culturales y sociales del calendario ribereño tendrá lugar entre el 3 y el 6 de septiembre en diversos escenarios del corazón de Aranda de Duero , según anuncia El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero.

La cita reunirá a miles de visitantes en torno a vino, la música, la tradición y el talento local e internacional. Este año la fiesta de la vendimia se extiende a 4 días, fusionando el carácter popular con el prestigio enológico de la D.O. Ribera del Duero.

Todas las catas serán gratuitas, excepto salvo la cata premium y la cata multitudinaria, que

tienen fines solidarios, y se celebran gracias al impulso del Consejo Regulador en colaboración con el Ayuntamiento de Aranda de Duero, Ruta del Vino Ribera del Duero, la Diputación Provincial de Burgos, Fundación Caja Rural Burgos, ASEBOR y ASOHAR.

Los dos primeros días, 3 y 4 de septiembre, se hará un brindis inaugural con catas, que tendrá lugar de 20:00 horas a 21:00 horas en la Plaza del Trigo. Se trata de una cata de 8 vinos ganadores de los Premios Envero, por una aportación de 10 € y la recaudación final irá destinada a la asociación Red solidaria Ribera.

Es el jueves 4 cuando la propuesta se vuelve más exclusiva con la cata premium, a las 20:00 horas de la tarde, en la Cultural Caja Burgos habrá una cata con una selección de vinos singulares, valorados, aclamados y mejor puntuados, impartida por el sumiller Diego González, nombrado Mejor Sumiller de España 2025. Será accesible mediante inscripción y pago previo.

El culmen de esta VIII edición tendrá lugar los días 5 y 6 con una amplia programación musical, que incluye conciertos gratuitos de artistas como Santiago Auserón, Cepeda, Cristina Len (ganadora Talento Ribera), Amparanoia, Flying Cactus, DJ Sessions de Los40 (David Álvarez) y DJ Oscar Mina, junto a espectáculos de humor con Riki López y propuestas familiares como el circo de Jean Philippe Kikolas.

La Plaza Mayor de Aranda de Duero se transformará en un epicentro de la cultura vinícola, inundada con 13 casetas que representarán a algunas de las bodegas de la región. Este conjunto de bodegas ofrecerá una oportunidad única para apreciar la diversidad y calidad de los vinos blancos, rosados y tintos de Ribera del Duero, en una atmósfera única que celebra la rica herencia enológica de la región.

"La Gran Fiesta de la Vendimia no es solo una celebración del vino, es un reconocimiento al alma de nuestra tierra y a todos los que, generación tras generación, han hecho de Ribera del Duero un referente vitivinícola a nivel mundial. Esta edición, más ambiciosa que nunca, refleja el compromiso de nuestra denominación con la cultura, la tradición y el desarrollo de nuestra comunidad” destaca Enrique Pascual, Presidente del Consejo Regulador de la D.O.

Ribera del Duero.

El viernes 5 será una jornada animada con bastante música. A las 20:00 horas en la Plaza mayor abrirá la noche Cristina Len, ganadora del concurso Talento Ribera, hor y media después habrá una entrega del Premio Herencia Ribera y la entrega de premios del Concurso de Fotografía. Para rematar la jornada, el cantante Cepeda actuará a las 22:15h, seguido de una sesión nocturna con el DJ Óscar Mina, que dará ritmo a la madrugada.