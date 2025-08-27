Incendios en Burgos: controlados los fuegos de Moncalvillo de la Sierra, Oña y Villalbilla

El incendio forestal entre Moncalvillo y Palacios de la Sierra calcinó 10 hectáreas.

Los tres incendios forestales declarados ayer martes en distintos puntos de la provincia de Burgos se encuentran ya controlados y en vías de extinción, según la información facilitada por la Junta de Castilla y León.

El fuego más reciente se localizó en el término municipal de Moncalvillo de la Sierra, en dirección a Palacios de la Sierra donde se había dado la alarma en primer lugar, en la comarca de la Demanda. Se declaró a las 22:23 horas del martes y quedó oficialmente controlado en la mañana de este miércoles, a las 10:26.

Ya de madrugada, el fuego había quedado delimitado y en vías de extinción gracias a la labor de los efectivos de lucha contra incendios y los propios vecinos, que limitaron el avance de las llamas a una zona de poco arbolado, poblada principalmente por matorral y pastos.

En la extinción de este incendio en la valiosa zona natural de la Demanda, en la comarca de Pinares, participaron hasta 23 medios, entre ellos tres técnicos y siete agentes medioambientales, además de la colaboración de los vecinos, que ayudaron a contener las llamas en una zona con arbolado poco denso. El balance provisional de los daños del incendio cifra en 10,25 hectáreas la superficie calcinada por las llamas, repartida en 4 hectáreas de arbolado y 6,25 de pasto. La causa del incendio se mantiene en investigación.

Horas antes, a las 16:05h, se declaró un incendio en el municipio de Oña, en el que las primeras valoraciones de los servicios de extinción de la Junta apuntan a un origen intencionado. Desde el inicio se movilizaron 21 medios, con un técnico y seis agentes medioambientales. El fuego quedó oficialmente controlado a las 9:45 de la mañana de este miércoles, aunque las hectáreas dañadas se encuentran aún en fase de perimetración.

El tercer incendio de ayer martes se produjo en Villalbilla de Burgos, en la comarca de Burgos capital. Comenzó a las 13:01 y pudo ser controlado en apenas hora y media, a las 14:40 del martes. Afectó a 1,25 hectáreas de terreno agrícola. En este caso, la causa figura como desconocida.

La víspera se produjo un conato de incendio en Mazuelo de Muñó, sobre las cuatro de la tarde, que comenzó por causas accidentales y fue rápidamente controlado en apenas 45 minutos. Llegó a quemar 0.01 ha de terreno agrícola. También ese lunes, sobre las nueve de la noche, ardió un paraje en Quintanilla San García, en la comarca de Miranda de Ebro, donde ardieron 0.85 ha de terreno agrícola. El fuego fue sofocado en 50 minutos.

Con todos los fuegos registrados en la provincia ya controlados, los efectivos mantienen labores de vigilancia en los focos más recientes para evitar posibles reactivaciones mientras prosiguen las tareas de remate y extinción.