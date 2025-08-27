Manifestación en Espinosa de los Monteros contra el proyecto eólico ‘Briesa’

Publicado por Alba Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La Plataforma en Defensa de Las Merindades convoca a todos los vecinos de la comarca para participar en la manifestación que tendrá lugar el domingo 31 de agosto en Espinosa de los Monteros para mostrar el rechazo al proyecto eólico ‘Briesa’.

Comenzará a las 11:30 horas en la Plaza Sancho García, donde se instalará un punto informativo y facilitará a los asistentes la entrega de alegaciones al proyecto. La manifestación por las calles de la localidad será a partir de las 12:00 horas con el objetivo de visibilizar la oposición vecinal y trasladar la preocupación por las posibles consecuencias de la instalación.

El proyecto ‘Briesa’ se trata de una construcción de 18 aerogeneradores de gran tamaño y una amplia red de infraestructuras de evacuación eléctrica, que afectaría a varias localidades de Las Merindades, continuando hasta las puertas de Santander.

La plataforma en defensa recuerda que Espinosa de los Monteros y toda la comarca de Las Merindades ya soportan, desde hace décadas, una elevada concentración de infraestructuras eólicas y energéticas que han contribuido de forma notable a la descarbonización de la sociedad. Advierte que el peligro viene de que la presión acumulada sobre el territorio es comprometiendo su equilibrio ambiental, paisajístico, cultural y social.

Es por eso que reclama una planificación mucho más justa y racional de la transición energética que prime la instalación de nuevos parques eólicos en espacios menos presionados, con menos valor natural y con menor impacto social y ambiental. Consideran que solo así será posible la lucha contra el cambio climático sin sacrificar la biodiversidad, el paisaje ni la calidad de vida de las comarcas rurales que ya han hecho un esfuerzo en esta materia.

Insisten en que la transición energética debe construirse sobre criterios de equidad territorial, justicia ambiental y respeto al medio rural, escuchando a los vecinos y defendiendo el valioso patrimonio de Las Merindades.

Invitan a participar a todos los ciudadanos de Las Merindades y a toda persona sensibilizada con la protección del territorio, tanto en la entrega de alegaciones como en la manifestación.