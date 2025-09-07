Suárez carga contra la «mentira» de De la Rosa y la «antipolítica» de Vox

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El presidente provincial del Partido Popular en Burgos, Borja Suárez, ha iniciado el curso político marcando distancias con sus principales adversarios políticos y defendiendo la gestión del PP en las instituciones, en particular la labor de la Junta de Castilla y León en la prevención y extinción de incendios.

Como es tradición entre los populares de Burgos, una comida de afiliados en un pueblo, con presencia de numerosos cargos públicos, marca el arranque del curso político en la provincia y, en esta ocasión, el banquete se celebró en el municipio de Cogollos, donde Suárez arremetió con dureza contra Vox, cuestionó la coherencia del nuevo secretario de Organización del PSOE en Castilla y León, Daniel de la Rosa, y apuntaló el discurso popular sobre la prevención y extinción de incendios. Incluso se pronunció sobre la polémica en torno a las elecciones de la patronal burgalesa, mostrándose partidario al cambio de ciclo.

En el plano político, Suárez fue al grano y marcó desde el primer minuto el planteamiento que seguirán los populares hasta las elecciones autonómicas del próximo año, que serán el horizonte electoral bajo el que se desarrollarán los movimientos de todos los partidos.

Vox y la «antipolítica»

En ese sentido, el líder del PP en Burgos arrancó el curso marcando distancias con Vox, a quienes acusó a Vox de estar «más cómodos en la antipolítica que en la política», y de preferir «estar fuera de la gestión que en la gestión». Para el dirigente provincial del PP, la formación de Santiago Abascal demuestra una actitud que rehúye el trabajo institucional y atribuye una querencia a sus cargos públicos de preferir estar «cómodos», dedicándose a realizar una oposición, que califica como «irresponsable».

Suárez ejemplificó esa argumentación señalando directamente al grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Burgos, donde abandonaron el gobierno municipal y les reprochó que «cuando un grupo político valora mucho más el haberse salido de un gobierno que estar en él, es que no están a hacer política».

Las críticas del presidente de los populares se explayaron en el ámbito municipal de la capital burgalesa y llegó a acusar tanto al PSOE como a Vox de obstaculizar los grandes proyectos del equipo de gobierno que encabeza Cristina Ayala. «Lo que hay que hacer es dejar de poner palos en las ruedas, lo que hay que hacer es dejar de hacer política chusca, que es la que están haciendo en este caso el Partido Socialista y Vox», subrayó Suárez. Y les reclamó «altura de miras» para no frenar iniciativas como el proyecto Expande, la reforma del Mercado Norte o las inversiones en infraestructuras deportivas.

«Empieza con una mentira»

Antes de comer con los afiliados de la provincia, Suárez tuvo tiempo de carga contra Daniel de la Rosa, actual secretario de Organización del PSOE en Castilla y León, por haber incumplido su promesa de no abandonar Burgos. «Le deseamos a Daniel de la Rosa suerte en su nuevo desempeño dentro del Partido Socialista, aunque tristemente empieza con una mentira», declaró. «Él dijo que jamás abandonaría el Ayuntamiento de Burgos y a la primera de cambio» lo hará -según ha anunciado el concejal socialista- «para defender otros intereses», lamentó.

En referencia a las intensas críticas socialistas por la gestión medio ambiental de la Junta, Suárez criticó el uso partidista del debate y argumentó que, en su opinión, «está sirviendo a ciertos lobbies, a ciertos grupos de presión que están buscando un efecto más electoral que otra cosa».

Con la vista puesta en las elecciones autonómicas del año próximo, el presidente provincial del PP dejó claro el objetivo , que no es otro que «el Partido Popular tiene y debe ganar las elecciones», aseguró, con «contundencia» y «con el mayor margen de maniobra posible». Reivindicó, además, el proyecto de Alfonso Fernández Mañueco y lo presentó como garantía de continuidad en la transformación de la comunidad, porque, a su juicio, «el mejor proyecto es el del Partido Popular. Lo ha sido, lo es y lo será», remachó.

Comida de afiliados del PP de Burgos en Cogollos.ECB

El presidente popular burgalés enunció algunos de los logros del Gobierno de Mañueco y puso el acento en que se ha merecido la confianza de los castellano leoneses «para seguir con un proyecto que ha transformado la comunidad de Castilla y León y todas y cada una de sus provincias. Y para eso hay que poner sobre la mesa lo que se ha hecho en materia industrial, lo que se ha hecho en materia de servicios sociales, una educación que es líder, una sanidad que es líder en comparación con las de otras comunidades autónomas». En un tono ya preelectoral, Suárez declaró que «somos líderes también en gestión del patrimonio, somos líderes en futuro, somos líderes en oportunidades».

Incendios

Sobre el balance del verano, Suárez puso el foco en los incendios forestales, y usó como ejemplo de gestión el caso del incendio de Santibáñez del Val de hace tres años. «Un pueblo arrasado por el fuego como es Santibáñez está rehabilitado por completo», recordó, destacando el papel de la Junta de Castilla y León, a la que defendió de las críticas, remarcando que «ha puesto muchos medios, las condiciones y también las estrategias para afrontar estos incendios».

Planteó que la prevención debe abordarse sin confrontaciones partidistas y con colaboración institucional, ya que «los incendios no entienden de límites, no entienden de administración, ni siquiera entienden de ideologías políticas», afirmó.

También defendió la necesidad de que la Diputación Provincial aporte recursos propios para complementar la estrategia autonómica, a la que calificó de «muy completa, muy bien dotada y con muchos efectivos».

Suarez aportó su opinión sobre la situación en la Federación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), que vive un proceso de renovación respaldando el cambio a estas alturas, cuando ya se ha conocido que el presidente saliente no optará a la reelección. En ese sentido, Suárez agradeció los catorce años de gestión de Miguel Ángel Benavente y expresó su confianza en que el nuevo liderazgo siga reforzando el papel industrial de la provincia. «Burgos necesita a sus empresarios, necesita a sus empresas, necesita a sus trabajadores», abogó, defendiendo que la FAE debe estar «comandada por buenos líderes y por buenos proyectos».