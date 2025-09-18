La propiedad de dos bajorrelieves de la ermita de Quintanilla de las Viñas vuelve a la diócesis

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Ministerio de Cultura ha autorizado al Arzobispado de Burgos a retirar y trasladar los dos bajorrelieves que en 2004 fueron sustraídos de la ermita de Santa María de Quintanilla de las Viñas y que, tras ser localizados en Reino Unido en 2018, permanecían depositados en el Museo de Burgos.

El robo de las piezas, dos sillares de piedra de gran valor histórico, fue denunciado en su momento por el párroco de la localidad. Catorce años después, el Grupo de Patrimonio Histórico de la UCO de la Guardia Civil tuvo conocimiento de que se encontraban en manos de un particular británico, que las había adquirido de buena fe sin conocer su procedencia ilícita.

La entrega oficial se llevó a cabo en la Embajada de España en Londres en febrero de 2019, y las tallas fueron depositadas de inmediato en el Museo de Burgos. Poco después, el Consejo del Patrimonio Histórico Español resolvió que quedaran adscritas a las colecciones estatales custodiadas en este museo.

El Arzobispado, sin embargo, reclamó en varias ocasiones la devolución de las piezas, al ser propiedad de una parroquia bajo su jurisdicción. Ante la falta de respuesta favorable, en noviembre de 2020 presentó un recurso contencioso-administrativo. Su argumento se apoyaba en el artículo 29.3 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, que reconoce la posibilidad de que el titular original recupere un bien robado y posteriormente exportado, asumiendo los gastos de recuperación.

En enero de 2024, la Audiencia Nacional dio la razón al Arzobispado y dictó sentencia firme ordenando la devolución. En cumplimiento de este fallo, el pasado 5 de septiembre el Ministerio de Cultura firmó una orden ministerial que anula la asignación de las piezas al Museo de Burgos y las pone a disposición de la Archidiócesis para su traslado.

La institución eclesiástica ha anunciado que contactará con el museo para organizar la entrega en condiciones de máxima seguridad. Mientras la ermita de Quintanilla de las Viñas no reúna garantías suficientes, los relieves se custodiarán en el Museo Diocesano del Retablo y Arte Sacro de Burgos.